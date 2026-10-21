Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζάνειου Νοσοκομείου στον Πειραιά μια 21χρονη, η οποία κατέρρευσε στην Πάρο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές. Η νεαρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αττική, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν τα γεγονότα της νύχτας κατά την οποία η 21χρονη έχασε τις αισθήσεις της, με τις μαρτυρίες των εμπλεκομένων και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων να αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στην εκπομπή Live News μίλησαν η μητέρα και η γιαγιά της κοπέλας, οι οποίες αγωνιούν για την πορεία της υγείας της. Όπως ανέφεραν, ενημερώθηκαν τα ξημερώματα από τον σύντροφό της για όσα είχαν συμβεί.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η μητέρα της 21χρονης, ο σύντροφός της φέρεται να την ενημέρωσε ότι η νεαρή κατέρρευσε αφού είχε πάρει το αποκαλούμενο «χάπι του βιασμού». Η ίδια υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, δεν της το είχε χορηγήσει εκείνος.

Τι συνέβη στο σπίτι στην Πάρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 21χρονη και ο σύντροφός της βρίσκονταν το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στο σπίτι που νοίκιαζαν στην Πάρο τους τελευταίους δύο μήνες. Μαζί τους ήταν και ένα φιλικό ζευγάρι, το οποίο φέρεται να αποχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της.

Ο σύντροφός της συνελήφθη και εξετάζεται από τις Αρχές. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, δεν είχε εμπλοκή στο περιστατικό. Επικαλέστηκε το ενδεχόμενο η 21χρονη να είχε κάνει χρήση ουσιών και στη συνέχεια να είχε πάρει το συγκεκριμένο χάπι, το οποίο, κατά τον ίδιο, ενδέχεται να είχε προμηθευτεί μόνη της.

Ο ίδιος, μιλώντας για το περιστατικό, αρνήθηκε ότι χορηγήθηκε χάπι βιασμού και απέδωσε την κατάρρευση της συντρόφου του σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό ουσιών.

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος και σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Ήταν ένα βράδυ που περνούσαμε πάρα πολύ καλά και συνέβη κάτι αναπάντεχο για το οποίο δεν φταίει κανένας. Δεν έχει πάρει κανείς κανένα χάπι. Δεν πήρε κανένα χάπι βιασμού. Η σύντροφός μου έκανε έναν πολύ κακό συνδυασμό… Δεν ήπιε καθόλου αλκοόλ, όμως πήρε μία λάθος απόφαση», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, όταν ενημερώθηκε ότι η 21χρονη δεν ήταν καλά, έσπευσε να τη βοηθήσει, καθώς γνωρίζει πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια κάλεσε ασθενοφόρο.

Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις και οι ιατρικές εξετάσεις

Καθοριστικά για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπήρξε παρουσία κάποιας ουσίας που θα μπορούσε να εξηγήσει την κατάρρευση της 21χρονης.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν και όσα γνωρίζει το φιλικό ζευγάρι που βρισκόταν στο σπίτι, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη πριν η νεαρή χάσει τις αισθήσεις της.

Η 21χρονη εργαζόταν στην Πάρο από τις αρχές του καλοκαιριού και, σύμφωνα με το περιβάλλον της, επρόκειτο να επιστρέψει στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι οικείοι της αναμένουν πλέον νεότερα για την κατάσταση της υγείας της, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.