Με 50 συμμετοχές, τέσσερις αγωνιστικές κατηγορίες και χρυσή περιβαλλοντική διάκριση ολοκληρώθηκε η 7η Ρεγκάτα Παραδοσιακών Σκαφών.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 7η ΩΚΕΑΝΙΔΑ – Ρεγκάτα Παραδοσιακών Σκαφών, που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Οκτωβρίου στον Φαληρικό Όρμο, συγκεντρώνοντας 50 συμμετοχές σε τέσσερις αγωνιστικές κατηγορίες.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Ν.Ο.78, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Τουρισμού, με την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών και συνεργατών της.

Για ακόμη μία χρονιά, παραδοσιακά ξύλινα ιστιοφόρα και λέμβοι έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη θάλασσα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αναδεικνύοντας την ομορφιά των ιστορικών σκαριών και τη διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα.

Στέλιος Νούτσος και Χρύσανθος Πανάς

Η ΩΚΕΑΝΙΔΑ, που συμπληρώνει επτά χρόνια παρουσίας, έχει πλέον καθιερωθεί ως μια σημαντική συνάντηση ανθρώπων που μοιράζονται το πάθος για την ιστιοπλοΐα και τη διατήρηση της ελληνικής ναυτικής κληρονομιάς. Περισσότερο από έναν ιστιοπλοϊκό αγώνα, αποτελεί μια ζωντανή γιορτή της παράδοσης, της συνεργασίας και της θαλασσινής κουλτούρας.

Στέλιος Νούτσος και Δάφνη Ζουμπουλάκη

Χρυσή διάκριση για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση κατέχει η Gold Level Clean Regattas Certification, η χρυσή πιστοποίηση του διεθνούς προγράμματος Clean Regattas του οργανισμού Sailors for the Sea Powered by Oceana, την οποία η ΩΚΕΑΝΙΔΑ λαμβάνει για ακόμη μία φορά.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της διοργάνωσης στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συνδέοντας έμπρακτα την ιστιοπλοΐα με την οικολογική συνείδηση.

Μια γιορτή εντός και εκτός θάλασσας

Πέρα από το αγωνιστικό πρόγραμμα, η ΩΚΕΑΝΙΔΑ διατηρεί τον ιδιαίτερο κοινωνικό της χαρακτήρα, δημιουργώντας ευκαιρίες συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών ανάμεσα στα πληρώματα.

Στέλιος Νούτσος και Γιώργος Διβάνης

Το Σάββατο, το καθιερωμένο Pasta Night powered by Melissa έφερε κοντά τους συμμετέχοντες σε μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα, με μακαρονάδα, ζωντανή μουσική και ιστορίες από τη θάλασσα.

Η διοργάνωση κορυφώθηκε με την τελετή απονομής των επάθλων στο Athénée, στη Βουκουρεστίου 9, στο κέντρο της Αθήνας, όπου τιμήθηκαν τα πληρώματα και γιορτάστηκε η επιτυχία ενός ακόμη ξεχωριστού διημέρου.

Ένας θεσμός με το βλέμμα στο μέλλον

Με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον να ενισχύονται, η ΩΚΕΑΝΙΔΑ συνεχίζει να εξελίσσεται, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης και στην ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας ως τόπου συνάντησης του αθλητισμού, του πολιτισμού και της βιωσιμότητας.

Η επιτυχία της 7ης διοργάνωσης επιβεβαιώνει ότι η ναυτική μας κληρονομιά δεν αποτελεί απλώς μια πολύτιμη ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή παράδοση που συνεχίζει να εμπνέει και να ενώνει τις επόμενες γενιές.

Η ΩΚΕΑΝΙΔΑ συνεχίζει το ταξίδι της, με σεβασμό στην παράδοση, ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον.

Διοργάνωση: Ναυταθλητικός Όμιλος 78

Ημερομηνίες: 17-18 Οκτωβρίου 2026

Αιγίδες: Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

Χρυσός Χορηγός: Panas Group & Athénée

Xορηγοί: Μέλισσα – Κίκιζας, Coca-Cola 3E, Evy Technology, Zoumboulakis Galleries

Yποστηρικτές: Meltemi, All we see is the sea, Greek surfing Academy, Olive Era, Άλφα, Κ. Κανέτης & ΣIA, Ψωμοτύρι, KY, Violins Productions, Sail Marine

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Δήμος Καλλιθέας, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ΠΟ.Α.ΚΕ