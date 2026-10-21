Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραολή Δημητρίου, στον Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου σε ύποπτη βαλίτσα.

Προηγουμένως είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων προσωρινά στη συγκεκριμένη συμβολή των οδών στον Πειραιά λόγω διενέργειας ελέγχου ΤΕΕΜ σε ύποπτο αντικείμενο.

Στο σημείο είχε σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο.

Από τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.