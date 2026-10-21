Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε μια 13χρονη μαθήτρια το βράδυ της Δευτέρας, αφού κατανάλωσε βότκα σε προαύλιο Γυμνασίου και παρουσίασε συμπτώματα μέθης και μερική απώλεια αισθήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa, η ανήλικη είχε προμηθευτεί ένα μπουκάλι βότκα από παντοπωλείο, μαζί με μία φίλη της. Στη συνέχεια πήγαν στο προαύλιο του σχολείου, όπου η 13χρονη κατανάλωσε αλκοόλ και αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Περαστικός που αντιλήφθηκε την κατάστασή της κάλεσε το ΕΚΑΒ. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 52χρονη ιδιοκτήτρια του παντοπωλείου, η οποία κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ζήτησε και έλαβε αναβολή για την Παρασκευή, ενώ αφέθηκε ελεύθερη.