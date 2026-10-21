Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μαρούσι, με θύμα έναν 20χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή της Λεωφόρου Καποδιστρίου με την οδό Ελευθερίας, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του νεαρού.

Πώς σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Αστυνομίας, το αυτοκίνητο κινούνταν επί της Λεωφόρου Καποδιστρίου, με κατεύθυνση προς τη Νέα Ιωνία.

Φτάνοντας στη διασταύρωση με την οδό Ελευθερίας, το όχημα συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος.

Από τη σύγκρουση ο νεαρός τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου, παρά τη μεταφορά του για παροχή ιατρικής φροντίδας, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Συνελήφθη ο 62χρονος οδηγός του αυτοκινήτου

Μετά το δυστύχημα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 62χρονου οδηγού του Ι.Χ., με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα οσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του δυστυχήματος.