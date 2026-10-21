Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο σχολικό περιβάλλον, μιλώντας για τον εκφοβισμό, τον ρατσισμό και τις ελλείψεις στις σχολικές υποδομές, περιγράφει ο Ζάμπι, μαθητής από το Πακιστάν που φοιτά στο 48ο σχολείο στον Άγιο Νικόλαο.

Από τα Προπύλαια, ο ίδιος μεταφέρει στο Orange Press Agency τις εμπειρίες του, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές τόσο στις σχέσεις με τους συμμαθητές τους όσο και στις συνθήκες της σχολικής καθημερινότητας.

Στο πλαίσιο της πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης είπε: «Εμένα με λένε Ζάμπι και είμαι από το Πακιστάν. Έχω σχεδόν τρία χρόνια στην Ελλάδα και εδώ στο σχολείο μάς κοροϊδεύουν τα παιδιά επειδή είμαστε από άλλη χώρα. Μου λένε ότι είμαι “μαύρος” επειδή έχω άλλο χρώμα. Δεν πρέπει να μας κοροϊδεύουν, πρώτα απ’ όλα αυτό. Ούτε οι δάσκαλοι μάς προσέχουν. Όταν πάω στο γραφείο και λέω στον διευθυντή ότι με κοροϊδεύει αυτό το παιδί, μου λέει “δεν πειράζει, θα του μιλήσω”, αλλά δεν του μιλάει καθόλου. Δεν θέλουμε τέτοιους δασκάλους στα σχολεία της Ελλάδας».

«Και δεν θέλουμε πόλεμο. Επειδή για τον πόλεμο το κράτος δίνει όλα τα λεφτά, εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα, εμείς θα χάσουμε και η οικογένειά μας», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, όπως τόνισε: «Δεν πρέπει να μας κάνουν έτσι, αυτό είναι ρατσισμός. Εγώ είμαι εδώ στην Ελλάδα και πιστεύω ότι αυτή είναι η χώρα μου. Δεν θέλω τσακωμούς, επειδή η Ελλάδα είναι καλή χώρα και θέλουμε να γίνει ακόμα καλύτερη χώρα».

«Εμείς πάμε στο 48ο σχολείο στον Άγιο Νικόλαο. Οι τουαλέτες είναι χάλια, βρωμάνε, δεν έχουμε ούτε χαρτιά, ούτε σιφόνια, ούτε φώτα, και έχει σπασμένα τζάμια σε όλο το σχολείο. Και όταν θέλουμε να κάνουμε κατάληψη, μας λένε ότι θα μας φωνάξουν την αστυνομία για να κάνουμε ησυχία. Αυτό γίνεται στα σχολεία».