Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι καταστηματάρχες του κέντρου της Αθήνας με αφορμή τις σημερινές μαζικές κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών σωματείων και υπό τη σκιά των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν στη Γαλλία.

«Δεν φοβόμαστε κάτι γιατί ο κόσμος είναι σαν εμάς που διαδηλώνει»

Ήδη από χθες, αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου και στους γύρω δρόμους έλαβαν προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας, αδειάζοντας τις βιτρίνες από ακριβά εμπορεύματα ή τοποθετώντας ειδικά προστατευτικά καλύμματα στις προσόψεις τους. Σήμερα, λίγη ώρα προτού ξεκινήσει η πορεία, περίπου τα μισά καταστήματα του δρόμου παρέμεναν με κατεβασμένα τα μεταλλικά ρολά ασφαλείας.

«Εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί και κλείνουμε τις πόρτες. Έχουν ξαναγίνει τέτοιες συγκεντρώσεις. Δεν φοβόμαστε κάτι γιατί ο κόσμος είναι σαν εμάς που διαδηλώνει. Έχει τα δίκια του. Θα προσπαθήσουμε. Είναι και η αστυνομία εδώ που μας προστατεύει. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, οπότε όλα θα πάνε καλά» ανέφερε ιδιοκτήτρια καταστήματος της περιοχής.