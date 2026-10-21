Μια εικόνα που προκαλεί θλίψη, οργή και βαθύ αποτροπιασμό ήρθε στο φως από την Πολύαιγο, όπου μια νεκρή θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε κρεμασμένη πάνω σε βράχο, στον κόλπο Γαλάζια Νερά.

Ένα περιστατικό που αποκαλύπτει την πιο σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων απέναντι σε πλάσματα ανυπεράσπιστα, που πληρώνουν με τη ζωή τους την ανθρώπινη βαρβαρότητα.

Τα αίτια θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι το γεγονός ότι βρέθηκε κρεμασμένη στον βράχο, μια εικόνα που εντείνει τα ερωτήματα και κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να διερευνηθεί το περιστατικό.

Η Πολύαιγος, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου, βρίσκεται απέναντι από την Κίμωλο και κοντά στη Μήλο. Αποτελεί έναν τόπο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, με καθαρά νερά, απόκρημνους βράχους και ένα ευαίσθητο οικοσύστημα που προστατεύεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.

Στον κόλπο Γαλάζια Νερά, όπου εντοπίστηκε η χελώνα, καταφθάνουν συχνά σκάφη αναψυχής, καθώς πρόκειται για έναν από τους γνωστότερους όρμους του νησιού.