Για μια πολύ δύσκολη ημέρα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε η ίδια, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤNews Radio 105,8, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και την προστασία των περιουσιών.

«Μία συμβουλή για τους πολίτες να μην κινηθούν με δικά τους οχήματα προς το κέντρο της πόλης. Θα είναι μία δύσκολη μέρα για το κέντρο της πόλης», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. και πρόσθεσε:

«Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα προκύψουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι συγκεντρώσεις και μάλιστα σύμφωνα με τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, από τις 12 η ώρα θα υπάρχουν προσυγκεντρώσεις στα Προπύλαια για να καταλήξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τελικά στο Σύνταγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σταδιακά θα αναγκαζόμαστε να κόβουμε την κυκλοφορία ακόμα και σε κάποιους κάθετους δρόμους. Οπότε καλό θα ήταν να αποφύγουμε το κέντρο της πόλης, αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη και θα υπάρχουν αλλαγές και στον τρόπο που θα κινηθούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς».

«Η Ελληνική Αστυνομία, όποια και αν είναι η προσέλευση του κόσμου σε μια συγκέντρωση, πάντα είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει και το χειρότερο, είτε ένα μεμονωμένο περιστατικό ή μεμονωμένα άτομα τα οποία θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν προβλήματα στους συγκεντρωμένους, τους συμπολίτες μας ή στους αστυνομικούς, προκαλώντας μικροεπεισόδια ή επεισόδια μεγαλύτερης έκτασης ή και ομάδες ατόμων που το έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει, οι οποίες προσπαθούν να εισέλθουν μέσα στον κύριο όγκο της πορείας, να προκαλέσουν προβλήματα, να σπάσουν αυτό που λέμε τη συγκέντρωση των πολιτών, προκαλώντας επεισόδια. Η Ελληνική Αστυνομία προετοιμάζεται για το χειρότερο. (…) Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή φυσικά των πολιτών που θα συμμετέχουν», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Επεσήμανε, επίσης, πως «πάντα είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πως θα κινηθούν ή πως θα σκεφθούν να κινηθούν συγκεκριμένα άτομα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης και καταλαβαίνετε ότι όταν είναι πολύς ο κόσμος, επειδή ακριβώς αναμένουμε να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή σήμερα στις συγκεντρώσεις, αυτό φυσικά κάποιοι το σκέφτονται με άλλο τρόπο. Σκέφτονται, ότι μπορούν πολύ πιο εύκολα να δημιουργήσουν προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε ετοιμότητα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, δεν είναι μόνο η προστασία των ανθρώπων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε και τις περιουσίες των ανθρώπων που διατηρούν επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε δει πολλές φορές έκτροπα, κακές εικόνες σε βάρος αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι και οι ίδιοι είναι εργαζόμενοι και μάλιστα πολλές φορές συμμετέχουν και οι ίδιοι στις κινητοποιήσεις και στις συγκεντρώσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος μας εκεί είναι διπλός».