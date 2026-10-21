Το μουντζούρωσαν, έγραψαν συνθήματα πάνω στο σώμα του με σπρέι, του πέταξαν μπλε και κόκκινες μπογιές, του φόρεσαν μέχρι και ψάθινο καπέλο, ενώ τον περασμένο Μάιο οι βανδαλισμοί κορυφώθηκαν, όταν άγνωστοι δράστες αποκόλλησαν το γλυπτό από τη βάση του και το πέταξαν στο νερό του σιντριβανιού. Σήμερα, το «Αγοράκι που Σφυρίζει» ετοιμάζεται να επιστρέψει ανανεωμένο στη θέση του, στην πλατεία Ναυαρίνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες αποκατάστασης του σιντριβανιού έχουν ήδη ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου τοπόσημου – μέσα στον επόμενο μήνα – που θα συμβάλει στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Το έργο υλοποιείται με δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς προς τον δήμο Θεσσαλονίκης και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της λεκάνης του σιντριβανιού, την εγκατάσταση νέου υδραυλικού δικτύου και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την τοποθέτηση νέων πιδάκων, υποβρύχιο και περιμετρικό φωτισμό LED, την κατασκευή καθιστικού εξωτερικού χώρου, καθώς και τη συντήρηση του έργου για δώδεκα μήνες.

«Ελπίζω οι βάνδαλοι να σεβαστούν το σιντριβάνι μετά τις εργασίες», σχολίασε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης. Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ στάθηκε στο εύρος των εργασιών που θα εκτελεστούν στο σιντριβάνι, υπογραμμίζοντας πως «είναι γεγονός ότι, όταν επαναφέρεις ένα έργο που έχει υποστεί βανδαλισμούς στην αρχική του κατάσταση και το αναμορφώνεις, στέλνεις ένα μήνυμα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα γίνει σεβαστό».

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Νικηφορίδης, «αν μπορούσαμε να αποκαθιστούμε την επόμενη μέρα κάθε ζημιά ή κάθε άσχημη παρέμβαση στον δημόσιο χώρο, αυτός ο Γολγοθάς κάποια στιγμή θα τελείωνε. Με τα χρόνια, όμως, έχουν συσσωρευτεί τόσο πολλά προβλήματα, που είναι αδύνατο να βρίσκεσαι παντού και να τα αποκαθιστάς όλα. Ωστόσο, όταν διορθώνεις τις ζημιές, συνήθως περνάει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να επαναληφθεί το φαινόμενο».

Ποια είναι η ιστορία του «Αγοριού που Σφυρίζει»

Το «Αγόρι που Σφυρίζει» είναι ένα ορειχάλκινο άγαλμα του γλύπτη Νικόλα Παυλόπουλου, το οποίο φιλοτεχνήθηκε το 1960 και λίγα χρόνια αργότερα τοποθετήθηκε στη μέση ενός σιντριβανιού σε μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Θεσσαλονίκης.

Απεικονίζει ένα αγόρι προεφηβικής ηλικίας, το οποίο ανέμελο ορθώνει το ανάστημά του, σφυρίζει και ταυτόχρονα ουρεί, ανακυκλώνοντας το νερό στο μικρό συντριβάνι της πλατείας Ναυαρίνου. Η ιδέα θυμίζει το άγαλμα των Βρυξελλών, το γνωστό Μάνεκεν Πις, που σήμερα αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της βελγικής πρωτεύουσας.

Στο παρελθόν, άγνωστοι έκοψαν και έβαψαν με κόκκινο χρώμα το γεννητικό όργανο του αγάλματος, «μαύρισαν» με μπογιά τα μαλλιά και τα μάτια του και έγραψαν στο στήθος του το όνομα της ποδοσφαιρικής ομάδας που υποστηρίζουν. Τον περασμένο Μάιο, οι δράστες έσπασαν το γλυπτό από τη βάση του και το πέταξαν στο νερό του σιντριβανιού, προκαλώντας αντιδράσεις, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της περιοχής και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο βανδάλων.