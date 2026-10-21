Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Ευκράτης, η Ευκρατία, η Ούρσουλα, ο Σωκράτης και ο Χριστόδουλος, καθώς και άλλα ονόματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνα του Μεγάλου, μιας σημαντικής μορφής του πρώιμου χριστιανικού μοναχισμού.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ευκράτης

Εύκρατος

Ευκρατάς

Ευκρατία

Ευκρατούλα

Ούρσουλα

Ορσαλία

Σωκράτης

Σωκρατίνα

Σωκρατία

Χριστόδουλος

Χριστοδούλη

Για ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες εορτής.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αβέρκιος

Αβερκία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Αβερκίου, επισκόπου Ιεραπόλεως.

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνα του Μεγάλου, του Οσίου Φιλοθέου του Αγιορείτη, της Αγίας Θεοδότης και του Αγίου Σωκράτη του Πρεσβυτέρου, των Αγίων Γάιου, Δάσιου και Ζωτικού, των Αγίων Ανδρέα, Στεφάνου, Παύλου και Πέτρου, του Οσιομάρτυρα Ζαχαρία, του Οσιομάρτυρα Ευκράτη, του Οσίου Βαρούχ, του Αγίου Άζη, του Αγίου Ιωάννη του Νεομάρτυρα από τη Μονεμβασιά, των Αγίων Πλαντίνου, Ειρήνης και Μαρίνας της Ραϊθού, του Οσίου Ιακώβου, των Οσίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνα των Θαυματουργών, της Αγίας Ούρσουλας, του Αγίου Φινάν, του Οσίου Φιλίππου, του Οσίου Ιλαρίωνα της Λαύρας των Σπηλαίων και του Οσίου Ιλαρίωνα εκ Ρωσίας. Τιμάται επίσης η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Οσίου Χριστοδούλου του Θαυματουργού στην Πάτμο και του Οσίου Ιλαρίωνα, επισκόπου Μεγληνίας.

Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας: Ο ασκητής που εγκατέλειψε τα πλούτη και έζησε στην έρημο

Ο Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές του χριστιανικού μοναχισμού κατά τον 4ο αιώνα. Γεννήθηκε περίπου το 291 μ.Χ. στη Θαβαθά, κοντά στη Γάζα της Παλαιστίνης, σε εύπορη οικογένεια που ακολουθούσε την ειδωλολατρική θρησκεία.

Οι γονείς του τον έστειλαν στην Αλεξάνδρεια για να σπουδάσει. Εκεί γνώρισε τον χριστιανισμό και βαπτίστηκε. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, επηρεάστηκε βαθιά από τη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου, τον οποίο επισκέφθηκε στην έρημο της Αιγύπτου, επιδιώκοντας να ακολουθήσει το παράδειγμά του.

Μετά τον θάνατο των γονιών του, επέστρεψε στην πατρίδα του και μοίρασε την περιουσία που είχε κληρονομήσει, κρατώντας τίποτα για τον εαυτό του. Στη συνέχεια αποσύρθηκε στην έρημο, κοντά στο Μαϊουμά, το λιμάνι της Γάζας. Εκεί αφιερώθηκε στην προσευχή, τη νηστεία και την ασκητική ζωή, ζώντας με ελάχιστα υλικά αγαθά.

Η φήμη του εξαπλώθηκε σταδιακά στην Παλαιστίνη. Σύμφωνα με τις αγιολογικές πηγές, πολλοί άνθρωποι τον επισκέπτονταν αναζητώντας πνευματική καθοδήγηση ή θεραπεία, ενώ του αποδίδονταν θαυματουργικές πράξεις. Ο Ιλαρίων θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους του οργανωμένου μοναχισμού στην Παλαιστίνη, καθώς γύρω του συγκεντρώθηκαν ασκητές και δημιουργήθηκαν μοναστικές κοινότητες.

Μία χαρακτηριστική διήγηση από τη ζωή του αφορά τη συνάντησή του με ληστές στην έρημο. Όταν τον ρώτησαν τι θα έκανε αν κάποιος επιχειρούσε να τον ληστέψει, εκείνος απάντησε ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει τίποτα δεν φοβάται τους κλέφτες. Όταν του επισήμαναν ότι θα μπορούσαν να τον σκοτώσουν, απάντησε πως ήταν προετοιμασμένος ακόμη και για τον θάνατο. Σύμφωνα με τη διήγηση, τα λόγια του εντυπωσίασαν τους ληστές και τους οδήγησαν να αλλάξουν στάση.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, επιδιώκοντας μεγαλύτερη απομόνωση, ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου και τελικά εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, όπου πέθανε περίπου το 371 μ.Χ., σε ηλικία περίπου 80 ετών. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο μαθητής του Ησύχιος μετέφερε αργότερα τα λείψανά του στην Παλαιστίνη. Σημαντική πηγή για τη ζωή του αποτελεί η βιογραφία που συνέγραψε ο Ιερώνυμος στα τέλη του 4ου αιώνα. Η μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνα του Μεγάλου τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Οκτωβρίου.

«Όποιος δεν έχει τίποτα, δεν φοβάται τους ληστές».

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Εορτολόγιο Οκτωβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Οκτωβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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