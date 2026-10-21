Επιχείρηση διάσωσης περίπου 70 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 21,5 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.