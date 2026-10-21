Πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο και παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων πραγματοποιούνται σήμερα, έχοντας ως βασικά αιτήματα την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, την επαναφορά των δώρων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, η οποία καλύπτει τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Παράλληλα, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά), στην Αθήνα, και στη συνέχεια πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Στα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, οι μόνιμες προσλήψεις, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ζητά, επίσης, την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας, με αύξηση της χρηματοδότησης, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αναβάθμιση των υποδομών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της στα αιτήματα εκπαιδευτικών, εργαζομένων στα πανεπιστήμια, φοιτητών, μαθητών και γονέων για αυξήσεις στους μισθούς, ασφαλή σχολεία και δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Από την πλευρά τους, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ζητούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών.

Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνονται, ακόμη, η χορήγηση του 70% της σύνταξης σε όλες τις περιπτώσεις χηρείας, η καταβολή των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, στις περικοπές που έχουν πραγματοποιηθεί στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, στην κατάργηση των δώρων και του ΕΚΑΣ, καθώς και στις επιβαρύνσεις από την προσωπική διαφορά και την εισφορά αλληλεγγύης.

Παράλληλα, ζητούν την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις προσωπικού, τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την αποκατάσταση κοινωνικών παροχών, μεταξύ των οποίων και ο κοινωνικός τουρισμός.

Τέλος, σύμφωνα με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου, με περιφερειακές συσκέψεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διάφορες περιοχές της χώρας.