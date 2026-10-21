Ο σταθμός του Μετρό «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» θα κλείσει σήμερα στις 10:00 με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Ιδιαιτέρως αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία στην Αθήνα ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, με τις αρχές να θέτουν σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την επιτήρηση της κινητοποίησης και την αποτροπή πιθανών επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 3.000 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες αναμένεται να αναπτυχθούν σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας.

Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι ατόμων που θα κρίνονται ύποπτα, καθώς και η ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία αυξημένης σημασίας, όπως υπουργεία και πρεσβείες. Αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται επίσης να βρίσκονται στην αρχή της οδού Ερμού, στην πλατεία Συντάγματος, για την προστασία των καταστημάτων της περιοχής.