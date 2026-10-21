Πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά αρχίζει να αποκτά ο καιρός, με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και την έντονη ηλιοφάνεια των τελευταίων ημερών να δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε περισσότερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενισχυμένους νοτιάδες. Μάλιστα, από την Κυριακή αναμένεται σημαντική επιδείνωση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Αναστασίας Τυράσκη, η σημερινή ημέρα θα παραμείνει γενικά ήπια, χωρίς όμως την απόλυτη ηλιοφάνεια των προηγούμενων ημερών.

Στην ανατολική Ελλάδα, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, ενώ από τα δυτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που μέσα στην ημέρα θα πυκνώσουν.

Τοπικές βροχές αναμένονται, αρχικά, στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τμήματα της Μακεδονίας.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν στη βορειοδυτική Ελλάδα και κυρίως στο Ιόνιο, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Τις πρωινές ώρες, η αυξημένη υγρασία ευνοεί τη δημιουργία ομιχλών και χαμηλών νεφώσεων, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με περιορισμένη ορατότητα κατά τόπους στην Κεντρική Μακεδονία.

Η αλλαγή του σκηνικού συνοδεύεται και από ενίσχυση των νοτίων ανέμων στη δυτική χώρα. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στα βόρεια τμήματα του πελάγους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενέστεροι, με βορειοδυτικό ρεύμα έως 4 μποφόρ στα Δωδεκάνησα και μεταβλητούς ανέμους στις υπόλοιπες περιοχές, που σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ.

Πάντως, παρά την αλλαγή του καιρού, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα Δωδεκάνησα και σε νότια τμήματα της δυτικής Ελλάδας ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι σε νότιους 3 έως 4 μποφόρ από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα ξεκινά με χαμηλές νεφώσεις, αυξημένη υγρασία και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα. Στη διάρκεια της ημέρας, θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις, με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους έως 3 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία τους 22 βαθμούς.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Πέμπτη, το κύμα των βροχοπτώσεων θα κινηθεί ανατολικότερα. Ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα κεντρικά και βόρεια τμήματα με ασθενέστερη ένταση.

Οι νοτιάδες θα επικρατήσουν σχεδόν σε όλη τη χώρα, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία. Στα κεντρικά και νότια ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια της Κρήτης τοπικά μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 27 βαθμούς.

Την Παρασκευή, οι περισσότερες βροχές θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, καθώς το βαρομετρικό σύστημα θα απομακρύνεται προς τα ανατολικά.

Στη δυτική Ελλάδα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοδυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στη βόρεια χώρα.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος, με εναλλαγές νεφώσεων και τοπικά ασθενή φαινόμενα, χωρίς ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις.

Η προσοχή στρέφεται, όμως, στην Κυριακή, όταν αναμένεται να οργανωθεί νέο σύστημα κακοκαιρίας, το οποίο θα επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, φέρνοντας πιο εκτεταμένες βροχές και σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή του φθινοπωρινού σκηνικού.

Μάλιστα, ενόψει και των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο άστατος καιρός να διατηρηθεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την εξέλιξη της νέας διαταραχής να παρακολουθείται στενά.