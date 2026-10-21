Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 21/10 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να σημειώνονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, λόγω εκτροπής οχήματος καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Κηφισού στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. Ποσειδώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Νέου Φαλήρου.

Επίσης, λόγω τροχαίου ατυχήματος, σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την τελευταία σχετική ενημέρωση.

Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται και στις εξόδους για Λαμία.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.