Σε ρυθμούς πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου κινείται τα τελευταία 24ωρα η ΕΛ.ΑΣ. λόγω των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώνονται εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: Παρίσι, Βρυξέλλες και Τίρανα με άτομα νεαρής ηλικίας στην πρώτη γραμμή της μάχης με αστυνομικές δυνάμεις, με χιλιάδες συλλήψεις, εκατοντάδες τραυματίες και φθορές ανυπολόγιστης αξίας.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, που οριστικοποιήθηκε στις τελευταίες συσκέψεις που έγιναν χθες (Τρίτη 20/10) στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προβλέπει περίπου 3.000 αστυνομικούς στο πεδίο. Φυσικά, στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν οι ειδικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα οι διμοιρίες ΜΑΤ και ΥΜΕΤ, οι δικυκλιστές της ΔΡΑΣΗ και η ΟΠΚΕ, προκειμένου να παρέμβουν σε περίπτωση επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος είναι να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό, αλλά μέσα από τα δεκάδες σημεία προληπτικών ελέγχων να μπλοκάρονται τα άτομα που θα επιχειρήσουν να φτάσουν στο συλλαλητήριο είτε «οπλισμένα» με βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες κ.ά. παράνομα αντικείμενα, είτε έχουν παρελθόν βίαιων επεισοδίων. Γι’ αυτό κομβικό ρόλο θα παίξουν και οι αστυνομικοί με πολιτικά, που θα παρατηρούν, θα ενημερώνουν κι όποτε κρίνεται απαραίτητο θα προβαίνουν κι αυτοί σε ελέγχους.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζονται καθησυχαστικοί ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για «πολεμικές προετοιμασίες» από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, παρά τα εκτεταμένα επεισόδια σε Γαλλία, Βέλγιο, Αλβανία και κάποιες ημέρες στην Ιταλία. Ένας λόγος είναι ότι πολλά άτομα που θεωρούνται καθοδηγητές, είναι εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους και δύσκολα θα ρισκάρουν μια νέα σύλληψη που θα σημάνει την επιστροφή τους σε κάποιο κατάστημα κράτησης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, περίπου 3.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα υπάρχει συνεχώς και επιτήρηση από αέρος με drones να μεταφέρουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ live εικόνα απ’ όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Επίσης, με την προσδοκία να μην χρειαστεί παρέμβασή τους, θα αναπτυχθούν και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. (οι «Αίαντες»).

Και μπορεί το πληροφοριακό δίκτυο να αναφέρει στους επιτελείς αξιωματικούς ότι δεν καταγράφονται κινήσεις που να προμηνύουν εκτεταμένα επεισόδια τύπου Γαλλίας, δεν μπορεί όμως να υπάρξει εφησυχασμός καθώς θεωρείται σίγουρο ότι κουκουλοφόροι θα επιχειρήσουν να παρεισφρήσουν ανάμεσα στους μαθητές και τους φοιτητές με σκοπό να τους παρασύρουν σε περίπτωση επεισοδίων με την ΕΛ.ΑΣ.