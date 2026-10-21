Ένας φροντισμένος, επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος προβλέπεται να διαμορφωθεί στη θέση «Άγιος Αθανάσιος – Σχολή Ομήρου» στη Βόρεια Ιθάκη.

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά στη σχετική μελέτη, που προβλέπει ουσιαστικά τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου μέσα σε ένα κατάφυτο φυσικό περιβάλλον, χαρακτηριστικό των Ιονίων Νήσων, γεμάτο ελιές και άλλα δέντρα, αλλά και ξερολιθιές που δημιουργούν άνδηρα.

Συγκεκριμένα, χθες Τρίτη 20 Οκτωβρίου, συζητήθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το θέμα «Έγκριση ή μη επικαιροποιημένης μελέτης διαμόρφωσης ως επισκέψιμου του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Αθανασίου Ιθάκης και απορροής ομβρίων, στη θέση ‘Άγιος Αθανάσιος – Σχολή Ομήρου’ στη Βόρεια Ιθάκη», που πήρε ομόφωνα το «πράσινο φως» από τα μέλη του.

Αφορά τη διαμόρφωση ως επισκέψιμου του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού χώρου της Ιθάκης, η οριοθέτηση του οποίου πολύ πρόσφατα εγκρίθηκε επίσης από το ΚΑΣ, ακολουθώντας τις υποδείξεις που έγιναν από τα μέλη του Συμβουλίου σε άλλη συνεδρίαση, καθώς και εκείνες των αρμόδιων διευθύνσεων του ΥΠΠΟ που πρότειναν οι παρεμβάσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιες, με σκοπό να δημιουργηθεί μια βιωματική περιβαλλοντική διαδρομή.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την επικαιροποιημένη μελέτη, η κύρια είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο ορίζεται σε απόσταση περίπου 30 μέτρα από την «μυκηναϊκή» κρήνη (και όχι 6 όπως αρχικά είχε προταθεί), ο χώρος στάθμευσης θα αποκτήσει πλάτωμα με πατημένο χώμα όσο το δυνατόν πιο διακριτικό, ενώ επίσης διακριτικά θα είναι το φυλάκιο (3 τ.μ.) στην είσοδο και ο χώρος υγιεινής (8 τ.μ.) που θα εξυπηρετεί και ΑμεΑ.

Το μονοπάτι, που θα χαραχθεί με φυσικό χώμα, θα ακολουθεί τη φυσική διαδρομή και θα χρησιμοποιεί τις δυο εξόδους-εισόδους, ενώ θα υπάρχει και διαδρομή κατάλληλης κλίσης για τα ΑμεΑ.

Επίσης, θα τοποθετηθούν δυο καθιστικοί πάγκοι μήκους 1,80 μ. και ύψους 0,45 μ. στην είσοδο και στο ψηλότερο σημείο όπου θα καταλήγει η διαδρομή, καθώς και τέσσερις πινακίδες πληροφόρησης.

Όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση, οι παρεμβάσεις δεν επιφέρουν αλλαγές στον χώρο, απλώς τον κάνουν πιο προσβάσιμο και φροντισμένο. Είναι, δε, οι πιο ήπιες που μπορούν να γίνουν σε αυτή τη φάση, καθώς ο χώρος δεν έχει ερευνηθεί αρχαιολογικά επαρκώς, συνεπώς θα πρέπει να προηγηθούν ανασκαφές πριν αναδειχθεί πλήρως.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η μελέτη προτείνει μια ήπια, φυσική επέμβαση που αξιοποιεί τις δυνατότητες τις οποίες δίνει ο χώρος προκειμένου οι επισκέπτες και οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ήδη πολλοί, να τον απολαύσουν.