Αλλαγή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού που τα τελευταία 24ωρα θύμιζε άνοιξε ενώ σιγά σιγά τελειώνει ο Οκτώβριος. Η σημερινή ημέρα (Τετάρτη 21/10) θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και με περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί.

Νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές προβλέπονται στα ηπειρωτικά και μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο στα νησιά του Αιγαίου.

Από το μεσημέρι και στη συνέχεια, βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και σταδιακά στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Στερεά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 20-22 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, και κοντά στους 24-25 βαθμούς στα δυτικά και νότια.

Η πρόγνωση του καιρού για την Αττική

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα να ψιχαλίσει λίγο τοπικά το βράδυ.

Ομίχλη θα σχηματιστεί στις παραθαλάσσιες περιοχές της πόλης τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-23 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς 2-3 μποφόρ.

Τι καιρό θα κάνει στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρκετή συννεφιά, με ομίχλη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-21 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί 2-4 μποφόρ.