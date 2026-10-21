Κορυφώνονται σήμερα, Τετάρτη 21/10 οι διήμερες κινητοποιήσεις των μαθητών και φοιτητών, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων. Στις 12:00 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το κεντρικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, ενώ αναμένεται αντίστοιχες διαδηλώσεις να γίνουν και στη Θεσσαλονίκη όπως επίσης σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια, δωρεάν Παιδεία» είναι το μήνυμα μου θέλουν να στείλουν οι συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις.

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας που αναμένεται να εφαρμοστούν στην Αθήνα ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Ειδικότερα, περίπου 3.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες θα βρίσκονται επί ποδός, με στόχο την επιτήρηση της συγκέντρωσης και την πρόληψη επεισοδίων ενώ στις 10:00 θα κλείσει ο σταθμός μετρό «Πανεπιστήμιο».

Μέτρα για την ακρίβεια ζητούν οι φοιτητές

Κεντρικό ζήτημα για τους φοιτητές αποτελεί η λήψη ουσιαστικών μέτρων που αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στην καθημερινή διαβίωση όσο και στις σπουδές τους. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Αντίστοιχα αιτήματα προβάλλουν και οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έμφαση στην εξασφάλιση περισσότερων δωρεάν θέσεων σε φοιτητικές εστίες, καθώς και στη δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για το σύνολο των φοιτητών. Ζητούν, επίσης, παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους στέγασης, ενώ στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνεται η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Οι φοιτητές συνδέουν τις κινητοποιήσεις τους με αντίστοιχες δράσεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Όπως επισημαίνουν, συντονίζουν τη δράση τους με εκπαιδευτικούς, εργαζομένους στα πανεπιστήμια, υγειονομικούς και μαθητές, οι οποίοι αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Στους δρόμους και οι εκπαιδευτικοί

Στο πλαίσιο των σημερινών κινητοποιήσεων, απεργιακές δράσεις έχουν προγραμματιστεί και στον χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών βρίσκονται η κάλυψη των κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς, αλλά και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Χιλιάδες οι αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας

Ιδιαιτέρως αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία στην Αθήνα ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, με τις αρχές να θέτουν σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την επιτήρηση της κινητοποίησης και την αποτροπή πιθανών επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 3.000 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες αναμένεται να αναπτυχθούν σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας.

Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι ατόμων που θα κρίνονται ύποπτα, καθώς και η ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία αυξημένης σημασίας, όπως υπουργεία και πρεσβείες. Αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται επίσης να βρίσκονται στην αρχή της οδού Ερμού, στην πλατεία Συντάγματος, για την προστασία των καταστημάτων της περιοχής.

Οι καταστηματάρχες έχουν ενημερωθεί να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την περίπτωση επεισοδίων, με ορισμένους να έχουν ήδη προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες.

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και κινητοποιήσεις στο Δημόσιο

Στις διαδηλώσεις καλούνται να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, με την ΑΔΕΔΥ να έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου.

Η απόφαση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της παρουσίας των δημοσίων υπαλλήλων στις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα και άλλες πόλεις.

Τα αιτήματα περιλαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις, αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και προσλήψεις προσωπικού.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης εργαζόμενοι από τον χώρο της δημόσιας Υγείας, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις προσωπικού και τις ανάγκες των νοσοκομείων.

Ποιοι απεργούν την Τετάρτη – Τι θα γίνει με τα σχολεία

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, με διαφορετικές μορφές απεργιακής δράσης για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει αποφασίσει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Παράλληλα, οι τοπικές ενώσεις καθηγητών έχουν τη δυνατότητα να προκηρύξουν πρόσθετες στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00, διευρύνοντας τη χρονική διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των εκπαιδευτικών βρίσκονται οι μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη των κενών, η βελτίωση των αποδοχών τους, η αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και η αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια εκπαίδευση.

Η συμμετοχή των δασκάλων και των καθηγητών αναμένεται να προκαλέσει διαφοροποιήσεις στη λειτουργία ορισμένων σχολικών μονάδων. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καθολικό κλείσιμο των σχολείων, καθώς η πραγματοποίηση των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στις απεργιακές δράσεις.

Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ στην Αθήνα

Χωρίς προγραμματισμένες απεργιακές διακοπές αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις.

Συγκεκριμένα:

Μετρό: Οι γραμμές 2 και 3 προβλέπεται να λειτουργήσουν με το συνηθισμένο πρόγραμμα.

ΗΣΑΠ: Για τη γραμμή 1 δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια απεργιακή κινητοποίηση.

Τραμ: Αναμένεται να εξυπηρετεί κανονικά το επιβατικό κοινό, εκτός εάν αποφασιστούν έκτακτες παρεμβάσεις.

Λεωφορεία: Δεν έχει ανακοινωθεί διακοπή λειτουργίας, αλλά είναι πιθανές καθυστερήσεις και αλλαγές διαδρομών λόγω των διαδηλώσεων.

Τρόλεϊ: Τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν, με πιθανές προσωρινές εκτροπές σε δρόμους όπου θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι επιβάτες καλούνται να λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο έκτακτων αλλαγών στο κέντρο της Αθήνας, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και τις αποφάσεις της Τροχαίας.

Θεσσαλονίκη: Ραντεβού στο Άγαλμα Βενιζέλου – Κλειστοί πέντε σταθμοί του μετρό

Η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και καλέσματα προς μαθητές, γονείς και φοιτητές.

Παράλληλα με εντολή των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 σήμερα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών:

Δημοκρατίας,

Βενιζέλου,

Αγίας Σοφίας,

Σιντριβάνι,

Πανεπιστήμιο

Σκηνές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έστησαν οι φοιτητές

Χθες στην πλατεία Συντάγματος και στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητές έστησαν σκηνές διαμαρτυρόμενοι για το μεγάλο κόστος σπουδών και την δυσβάσταχτη φοιτητική στέγη, ενώ πραγματοποιήθηκε και συναυλία.