Με απεργίες, συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας θα σημαδευτεί η Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, καθώς εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές και δημόσιοι υπάλληλοι ενώνουν τις φωνές τους, ζητώντας παρεμβάσεις για την ακρίβεια, ουσιαστική οικονομική ενίσχυση και περισσότερους πόρους για την Παιδεία και την Υγεία.

Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από την Τρίτη, με φοιτητικούς συλλόγους να στήνουν σκηνές σε κεντρικές πλατείες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος ενοικίασης κατοικιών και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η κορύφωση των δράσεων αναμένεται το μεσημέρι της Τετάρτης, με πανεκπαιδευτική συγκέντρωση στις 12:00 στα Προπύλαια, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, φοιτητικών και μαθητικών συλλόγων, καθώς και εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία προετοιμάζεται για την εφαρμογή εκτεταμένων μέτρων ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ επιχειρήσεις στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας έχουν ήδη λάβει προληπτικά μέτρα για την προστασία των καταστημάτων τους.

Σκηνές στο Σύνταγμα και συναυλία διαμαρτυρίας με 14 καλλιτέχνες

Η πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε την Τρίτη σε χώρο διαμαρτυρίας, με δεκάδες σκηνές να καταλαμβάνουν τμήμα της πλατείας, στο πλαίσιο διήμερων δράσεων των φοιτητικών συλλόγων.

Οι συμμετέχοντες επιχειρούν με αυτόν τον συμβολικό τρόπο να αναδείξουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην αναζήτηση προσιτής κατοικίας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι τιμές των ενοικίων επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη πρωτοβουλία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη συγκέντρωση την περασμένη Τρίτη.

Στις 19:00 ξεκίνησε συναυλία διαμαρτυρίας, με τη συμμετοχή περίπου 14 καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης προβλέπεται η απομάκρυνση των σκηνών, ώστε οι φοιτητές να συμμετάσχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της επόμενης ημέρας.

Οι συγκεντρωμένοι στέλνουν μήνυμα προς την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι «η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, πάρτε τώρα μέτρα στήριξης προς τους φοιτητές, θα το πάμε μέχρι τέλους».

Κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη – Τα αιτήματα για εστίες και δωρεάν σίτιση

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, όπου φοιτητές έχουν εγκαταστήσει σκηνές στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μεγαλύτερη κρατική μέριμνα για τις ανάγκες τους.

Στις βασικές διεκδικήσεις των φοιτητικών συλλόγων περιλαμβάνονται η δημιουργία περισσότερων δωρεάν θέσεων στις φοιτητικές εστίες, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και η επέκτασή του σε περισσότερους δικαιούχους.

Ζητούν ακόμη δωρεάν σίτιση και μετακινήσεις για όλους τους φοιτητές, περιορισμό των επιβαρύνσεων από τα ενοίκια, καθώς και επιβολή ανώτατων ορίων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Παράλληλα, θέτουν ζήτημα μεγαλύτερης χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι το κόστος φοίτησης και διαβίωσης καθιστά ολοένα δυσκολότερη την ολοκλήρωση των σπουδών, ιδιαίτερα για όσους προέρχονται από οικογένειες με περιορισμένα εισοδήματα.

Για την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11:00 στο άγαλμα του Βενιζέλου, με τη συμμετοχή φοιτητών, εκπαιδευτικών, μαθητών, πανεπιστημιακών εργαζομένων και υγειονομικών.

Αντίστοιχες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και στα Ιωάννινα, ενώ κινητοποιήσεις καταγράφονται επίσης σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι συνδέουν τις διεκδικήσεις τους με το κύμα κοινωνικών αντιδράσεων που εκδηλώνεται στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ποιοι απεργούν την Τετάρτη – Τι θα γίνει με τα σχολεία

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, με διαφορετικές μορφές απεργιακής δράσης για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει αποφασίσει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Παράλληλα, οι τοπικές ενώσεις καθηγητών έχουν τη δυνατότητα να προκηρύξουν πρόσθετες στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00, διευρύνοντας τη χρονική διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των εκπαιδευτικών βρίσκονται οι μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη των κενών, η βελτίωση των αποδοχών τους, η αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και η αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια εκπαίδευση.

Η συμμετοχή των δασκάλων και των καθηγητών αναμένεται να προκαλέσει διαφοροποιήσεις στη λειτουργία ορισμένων σχολικών μονάδων. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καθολικό κλείσιμο των σχολείων, καθώς η πραγματοποίηση των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στις απεργιακές δράσεις.

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και κινητοποιήσεις στο Δημόσιο

Στις διαδηλώσεις καλούνται να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, με την ΑΔΕΔΥ να έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου.

Η απόφαση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της παρουσίας των δημοσίων υπαλλήλων στις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα και άλλες πόλεις.

Τα αιτήματα περιλαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις, αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και προσλήψεις προσωπικού.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης εργαζόμενοι από τον χώρο της δημόσιας Υγείας, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις προσωπικού και τις ανάγκες των νοσοκομείων.

Σε επιφυλακή 3.000 αστυνομικοί – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας

Ιδιαίτερα αυξημένη θα είναι η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα, καθώς οι αρχές έχουν καταρτίσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την αποτροπή επεισοδίων κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 3.000 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι, επιτήρηση των διαδρομών που θα ακολουθήσουν οι διαδηλωτές και ενισχυμένη φύλαξη κυβερνητικών κτιρίων, υπουργείων και διπλωματικών αποστολών.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για την πλατεία Συντάγματος και την είσοδο της οδού Ερμού, όπου θα τοποθετηθούν αστυνομικές δυνάμεις για την προστασία των εμπορικών επιχειρήσεων.

Η κινητοποίηση των αρχών πραγματοποιείται υπό το βάρος των επεισοδίων που έχουν σημειωθεί στη Γαλλία, με στόχο να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στην Αθήνα.

Προστατευτικά στις βιτρίνες και άδειες προθήκες στη Βουκουρεστίου

Η ανησυχία για πιθανές φθορές έχει οδηγήσει ορισμένους επιχειρηματίες του κέντρου της Αθήνας στη λήψη έκτακτων μέτρων.

Στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, καταστήματα με είδη πολυτελείας έχουν καλύψει τις βιτρίνες τους με προστατευτικά υλικά, επιχειρώντας να περιορίσουν τον κίνδυνο ζημιών σε περίπτωση επεισοδίων.

Σε μία από τις επιχειρήσεις έχουν καλυφθεί σχεδόν όλες οι γυάλινες επιφάνειες, με εξαίρεση την κεντρική είσοδο, ενώ κοσμηματοπωλεία της περιοχής έχουν απομακρύνει προϊόντα μεγάλης αξίας από τις προθήκες τους.

Οι κινήσεις αυτές έχουν προληπτικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται ενόψει των συγκεντρώσεων της Τετάρτης.

Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ στην Αθήνα

Χωρίς προγραμματισμένες απεργιακές διακοπές αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις.

Συγκεκριμένα:

Μετρό: Οι γραμμές 2 και 3 προβλέπεται να λειτουργήσουν με το συνηθισμένο πρόγραμμα.

ΗΣΑΠ: Για τη γραμμή 1 δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια απεργιακή κινητοποίηση.

Τραμ: Αναμένεται να εξυπηρετεί κανονικά το επιβατικό κοινό, εκτός εάν αποφασιστούν έκτακτες παρεμβάσεις.

Λεωφορεία: Δεν έχει ανακοινωθεί διακοπή λειτουργίας, αλλά είναι πιθανές καθυστερήσεις και αλλαγές διαδρομών λόγω των διαδηλώσεων.

Τρόλεϊ: Τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν, με πιθανές προσωρινές εκτροπές σε δρόμους όπου θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι επιβάτες καλούνται να λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο έκτακτων αλλαγών στο κέντρο της Αθήνας, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και τις αποφάσεις της Τροχαίας.

Θεσσαλονίκη: Πέντε σταθμοί του μετρό κλείνουν από τις 09:00

Διαφορετική θα είναι η εικόνα στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, καθώς έχει ανακοινωθεί προσωρινή αναστολή λειτουργίας πέντε σταθμών του μετρό, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, από τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου θα κλείσουν οι σταθμοί:

«Δημοκρατίας»

«Βενιζέλου»

«Αγίας Σοφίας»

«Σιντριβάνι»

«Πανεπιστήμιο»

Οι συρμοί θα συνεχίσουν να κινούνται στο δίκτυο, ωστόσο δεν θα πραγματοποιούν επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών στους συγκεκριμένους σταθμούς όσο θα διαρκεί το μέτρο.

Η επαναλειτουργία τους θα εξαρτηθεί από νεότερες οδηγίες των αρμόδιων αρχών, με την εταιρεία να αναμένεται να εκδώσει πρόσθετες ανακοινώσεις για την ενημέρωση των επιβατών.

Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις συνδέονται με τις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί στο κέντρο της πόλης, όπου το πρωί της Τετάρτης αναμένεται αυξημένη παρουσία διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.