Στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενοίκια, το κόστος σπουδών και τις ελλείψεις στη φοιτητική μέριμνα. Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν να κατασκηνώσουν απόψε στο σημείο, θέλοντας να αναδείξουν τη δυσκολία εξασφάλισης φοιτητικής στέγης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, διαδηλωτές άναψαν πυρσούς και φώναξαν συνθήματα, ενώ οι φοιτητικοί σύλλογοι δίνουν συνέχεια στις κινητοποιήσεις με το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης, στις 11 το πρωί, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Καθημερινά δρομολόγια από Κιλκίς και Κατερίνη αντί για φοιτητικό σπίτι

Τις δυσκολίες που προκαλούν οι τιμές των ενοικίων περιέγραψε η πρόεδρος του Σπουδαστικού Συλλόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ, αναφέροντας ότι φοιτητές αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά από άλλες πόλεις.

«Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που δεν αντέχει άλλο, που δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιό του, που αναγκάζεται να μετακινείται καθημερινά από το Κιλκίς και την Κατερίνη επειδή δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι στη Θεσσαλονίκη», δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής κατήγγειλε χρόνια υποχρηματοδότηση και υποβαθμισμένες υποδομές. Υποστήριξε, επίσης, ότι στα κτίρια του ΑΠΘ δεν έχει πραγματοποιηθεί αντισεισμικός έλεγχος εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

«Οι φοιτητές βγαίνουμε για ακόμα μία φορά στον δρόμο και λέμε “ως εδώ” στη χρόνια υποχρηματοδότηση», ανέφερε. Κατά τον ίδιο, το μεγάλο κόστος οδηγεί έναν στους δύο φοιτητές να σπουδάζει υπό αντίξοες συνθήκες ή ακόμη και να εγκαταλείπει τις σπουδές του.

Τι διεκδικούν οι φοιτητικοί σύλλογοι

Οι φοιτητές ζητούν άμεσα μέτρα για τη στέγαση και το κόστος φοίτησης. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται: