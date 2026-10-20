Προστατευτικά καλύμματα στα παράθυρά του τοποθέτησε γνωστό κατάστημα με πολυτελή αξεσουάρ και είδη ένδυσης στην οδό Βουκουρεστίου, ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων στην Αθήνα.

Στο κατάστημα παρέμεινε ανοιχτή μόνο η κεντρική είσοδος, ενώ οι υπόλοιπες γυάλινες επιφάνειες καλύφθηκαν για προστασία από πιθανές φθορές.

Η κίνηση έρχεται στον απόηχο των εκτεταμένων επεισοδίων στη Γαλλία, όπου καταστήματα υπέστησαν καταστροφές και λεηλασίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από την επιχείρηση που να συνδέει την απόφασή της με τα γεγονότα στη Γαλλία.