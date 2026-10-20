Σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ένας από τους πλέον εμβληματικούς αθλητικογράφους και όχι μόνο. Ο λόγος για τον Γιώργο Λιβέρη, έναν πρώην αθλητή της σκοποβολής και δημοσιογράφο με ειδικότητα τον αθλητισμό και το αυτοκίνητο.

Ο Γιώργος Λιβέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932 και ξεκίνησε την αθλητική δημοσιογραφία, παράλληλα με τις σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το 1949 στην εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ», όπου και παρέμεινε επί 20 συνεχόμενα έτη, ενώ εργάστηκε επίσης στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Δημοκρατική Αλλαγή».

Ο Γιώργος Λιβέρης κάλυψε επί πολλά χρόνια με επιτυχία το ρεπορτάζ αυτοκινήτου και μηχανοκίνητου αθλητισμού από διευθυντικές θέσεις στα περιοδικά «Auto Express», «Car and Driver», «Auto Motor Sport», ενώ διετέλεσε για δεκαετίες υπεύθυνος Τύπου της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων.



Ανήκε στα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Συντακτών Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας, ΕΣΣΑΜ και ήταν επίτιμο μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσικλέτας (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ.), ενώ συμμετείχε ακόμη και σε μεγάλη ηλικία σε αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία, υπήρξε πρωταθλητής στη Σκοποβολή, αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες το 1960 ενώ στη συνέχεια συμμετείχε άλλες 10 φορές, ως αρχηγός ομάδας ή ως διοικητικός παράγοντας.



Ο εκλιπών άφησε αξιόλογο συγγραφικό έργο, ανάμεσα στο οποίο εξέχουσα θέση έχουν δύο βιβλία για τα μηχανοκίνητα σπορ στην Ελλάδα.

Η κηδεία του Γιώργου Λιβέρη θα γίνει την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής.