Σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις των κατοίκων της νότιας Αθήνας αναμένεται να φέρει η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο Ελληνικό, ένα έργο που φιλοδοξεί να περιορίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να διευκολύνει την πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, η κατασκευή της νέας υπόγειας σήραγγας, σε συνδυασμό με τους οδικούς κόμβους και το εσωτερικό δίκτυο της επένδυσης του Ελληνικού, αναμένεται να αλλάξει τις καθημερινές διαδρομές χιλιάδων οδηγών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προοπτική άμεσης σύνδεσης του Ελληνικού και της Αργυρούπολης με την παραλία του Αγίου Κοσμά, καθώς, όπως επισημαίνει ο Δήμος, οι περιοχές παραμένουν ουσιαστικά αποκομμένες από τη θάλασσα εδώ και περίπου 80 χρόνια.

Από τα 25 λεπτά σε λίγα λεπτά η πρόσβαση στην παραλία του Αγίου Κοσμά

Σήμερα, σύμφωνα με τον Δήμο, οι κάτοικοι του Ελληνικού και της Αργυρούπολης χρειάζονται τουλάχιστον 25 λεπτά για να φτάσουν στην παραλία του Αγίου Κοσμά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Οι οδηγοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν είτε τη Λεωφόρο Αλίμου είτε την περιμετρική διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Καραμανλή, κοντά στο Γκολφ της Γλυφάδας.

Με την ολοκλήρωση των νέων οδικών συνδέσεων, ο Δήμος εκτιμά ότι η πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσα σε λίγα λεπτά.

Παράλληλα, η σύνδεση των υφιστάμενων γειτονιών με τη νέα ανάπτυξη του Ελληνικού αναμένεται να δημιουργήσει έναν περισσότερο ενιαίο αστικό χώρο, με ευκολότερη πρόσβαση στη θάλασσα.

Σήραγγα έξι λωρίδων και νέο οδικό δίκτυο με 12 λωρίδες

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η υπογειοποιημένη σήραγγα της Ποσειδώνος, η οποία θα διαθέτει συνολικά έξι λωρίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το ευρύτερο οδικό δίκτυο στην παραλιακή θα περιλαμβάνει συνολικά 12 λωρίδες, συνυπολογίζοντας τις διαφορετικές οδικές συνδέσεις.

Στόχος είναι να διαχωριστεί η διερχόμενη κυκλοφορία από τις τοπικές μετακινήσεις προς την παραλία, τη μαρίνα και τις γειτονιές του Κάτω Ελληνικού.

Οι οδηγοί που κινούνται μεταξύ Πειραιά και Βουλιαγμένης θα μπορούν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, να συνεχίζουν τη διαδρομή τους μέσω της σήραγγας, χωρίς να χρειάζεται να εισέρχονται στο παραλιακό μέτωπο.

Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν ξεχωριστές οδικές συνδέσεις στην παλιά Ποσειδώνος και εσωτερικές διαδρομές εκατέρωθεν της υπογειοποίησης, ώστε να εξυπηρετούνται οι τοπικοί προορισμοί.

Διαδρομή που σήμερα χρειάζεται 40 λεπτά αναμένεται να αποσυμφορηθεί

Χαρακτηριστικό της σημερινής κυκλοφοριακής επιβάρυνσης είναι, σύμφωνα με τον Δήμο, ότι η διαδρομή από το ύψος του υπό ανέγερση κτιρίου της Hard Rock μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου μπορεί να απαιτεί περίπου 40 λεπτά σε ώρες αιχμής.

Η λειτουργία της υπόγειας σήραγγας εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά τις καθυστερήσεις, καθώς μέρος της κυκλοφορίας θα διοχετεύεται σε διαφορετικές διαδρομές.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο οδικής αναδιοργάνωσης του Ελληνικού, με νέους κόμβους και συνδέσεις που θα μπορούν να εξυπηρετούν και τους κατοίκους γειτονικών δήμων.