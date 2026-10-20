Μια σύγχρονη δομή πενήντα κλινών, το νέο «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Κιλκίς» εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, παρουσία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου και της Προέδρου της «Ε.Ε.Ε» Μελίνας Τραυλού.

Η έναρξη λειτουργίας της δομής εξασφαλίστηκε χάρη στην καθοριστική δωρεά της «Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών», ύψους 700.000 ευρώ, για τον πλήρη εξοπλισμό τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων.

Το νέο Θεραπευτήριο αναπτύσσεται σε επιφάνεια 4.000 τ.μ. και διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια, χώρους φυσιοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, καθώς και χώρους εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση. Η δομή παρέχει κλειστή φροντίδα σε ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, καλύπτοντας ανάγκες στέγασης, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νοσηλείας και αποκατάστασης.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, στην τελετή εγκαινίων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων «Πίσω από το συλλογικό κοινωνικό έργο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος… σε όλες τις ηλικίες. Είτε έχει να κάνει με τους νέους ανθρώπους, μικρά παιδιά, είτε με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας για τους οποίους έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία.»

Το 2019, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ως Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας, ανέλαβε να ολοκληρώσει ένα έργο που παρέμενε ημιτελές για περίπου 20 χρόνια. Επτά χρόνια μετά, επέστρεψε στο Κιλκίς ως Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για να εγκαινιάσει τη δομή που είχε δεσμευτεί τότε να παραδώσει.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, προχώρησε στην αποπεράτωση του έργου, εξασφάλισε τον απαραίτητο εξοπλισμό με τη συμβολή των φορέων που συμμετείχαν στην προσπάθεια και ολοκλήρωσε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λειτουργία του Θεραπευτηρίου, δίνοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα δύο δεκαετιών.

Στην πορεία προς την ολοκλήρωση του έργου σημαντική ήταν και η συμβολή του Β΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Κιλκίς, Γεώργιου Γεωργαντά, ο οποίος παρακολούθησε στενά την εξέλιξή του και συνέβαλε στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προέκυψαν μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Ξεχωριστή ήταν και η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία διέθεσε 430.000 ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου. Η Υπουργός ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη συνεισφορά της, καθώς και την Ιερά Μητρόπολη για τη φιλοξενία των περιθαλπομένων κατά το προηγούμενο διάστημα, έως την ολοκλήρωση της νέας τους στέγης. Ευχαρίστησε επίσης τη διοίκηση και τους εργαζομένους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν καθημερινά την ευθύνη της φροντίδας των φιλοξενούμενων.