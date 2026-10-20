Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αφού προσέκρουσε στις διαχωριστικές μπάρες, το μεσημέρι της Τρίτης 20 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των διυλιστηρίων, όπου το βαρύ όχημα ακινητοποιήθηκε μετά την πρόσκρουση.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια, ενώ οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που περνούν από το σημείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το φορτηγό εξετράπη της πορείας του δεν έχουν διευκρινιστεί.