Τροχαίο σημειώθηκε στην Ερέτρια, όταν ένας 17χρονος οδηγός προσέκρουσε σε μάντρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο ανήλικος έχασε, για άγνωστο λόγο, τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και τραυματίστηκε στα πόδια από την πρόσκρουση.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο 17χρονος, ο οποίος είχε πάρει το αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου, ήταν κάτοχος άδειας οδήγησης, ωστόσο οδηγούσε χωρίς συνοδό, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τους ανήλικους οδηγούς.