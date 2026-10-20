Αίσθηση έχει προκαλέσει η καταγγελία μητέρας μαθητή, για κήρυγμα ιερομόναχου κατά του Halloween στο δημοτικό σχολείο της Χανιώτης, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τη μητέρα, ο ιερομόναχος μπήκε και στις έξι τάξεις του σχολείου και διέκοψε τα μαθήματα για να κάνει θρησκευτικό κήρυγμα κατά του Halloween. Μάλιστα, παρέθεσε φυλλάδιο που διένειμε στα παιδιά, καταγγέλλοντας πως οι γονείς δεν είχαν ενημερωθεί.

«Έκανε δύο μέρες να κοιμηθεί, πιστεύοντας ότι θα το βρει ο θάνατος και ότι κάνει αμαρτίες», δήλωσε στο voria.gr η μητέρα του μαθητή, επισημαίνοντας ότι δεν είχε οργανωθεί κάτι για το Halloween στην περιοχή κι ότι έτσι «τρομοκράτησαν τα παιδιά».

«Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα ένιωσαν τα παιδάκια της πρώτης και της δευτέρας με αυτές τις λέξεις», πρόσθεσε.

Η ίδια σημειώνει ότι «η συγκεκριμένη οριζόντια παρέμβαση σε όλο το σχολείο έγινε καθαρά με πρωτοβουλία της διευθύντριας, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως έγκριση από το υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ή την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε σχετική κρούση που έγινε, η διευθύντρια αρνήθηκε να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πειθαρχικής της παράβασης, προτάσσοντας τις προσωπικές της θρησκευτικές πεποιθήσεις πάνω από τη νομοθεσία που ορίζει τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Η μετατροπή ενός ολόκληρου δημόσιου σχολείου σε χώρο υποχρεωτικής κατήχησης με το έτσι θέλω αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα».

Δείτε το επίμαχο φυλλάδιο που καταγγέλλει η μητέρα ότι μοιράστηκε στα παιδιά: