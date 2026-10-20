Η CrediaBank ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής της συνεργασίας με τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Με τη συνεργασία αυτή, η τράπεζα στηρίζει την προετοιμασία και την αγωνιστική προσπάθεια των αθλητριών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση ενός συλλόγου με σταθερή παρουσία στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ.

Ο Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας ιδρύθηκε το 2000 και έχει καθιερωθεί στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος στην Ελλάδα. Παράλληλα με την αγωνιστική του πορεία, o σύλλογος επενδύει στην ανάπτυξη του βόλεϊ και στη στήριξη νέων αθλητριών, δίνοντας χώρο στην εξέλιξη της επόμενης γενιάς.

Η CrediaBank θα βρίσκεται στο πλευρό του συλλόγου καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, μεταξύ άλλων με προβολή στο γήπεδο, στη φανέλα και στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της ομάδας.

Η Ιωάννα Μίγγου, Γενική Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της CrediaBank, δήλωσε: «Πίσω από κάθε αγωνιστική εμφάνιση βρίσκονται ώρες προπόνησης, επιμονή και άνθρωποι που δουλεύουν μαζί. Αυτή την προσπάθεια θέλουμε να στηρίξουμε με τη συνεργασία μας με τον Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας. Ο γυναικείος αθλητισμός αξίζει περισσότερη στήριξη και προβολή, τόσο για όσα πετυχαίνουν οι αθλήτριες σήμερα όσο και για τα πρότυπα που προσφέρουν στα κορίτσια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Για εμάς, το “η τράπεζά σου” αποκτά περιεχόμενο όταν είμαστε παρόντες στην προσπάθεια των ανθρώπων να προχωρήσουν».

Ο Αναστάσιος Τριανταφύλλου, Πρόεδρος του Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε την CrediaBank στην οικογένεια της Θέτιδος. Η υποστήριξή της ενισχύει την προσπάθειά μας να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να πρωταγωνιστούμε στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ. Για τις αθλήτριες και τους ανθρώπους του συλλόγου, η παρουσία ενός συνεργάτη που πιστεύει στη δουλειά μας έχει ιδιαίτερη σημασία. Προσβλέπουμε σε μια ουσιαστική συνεργασία, που θα στηρίξει τους αγωνιστικούς μας στόχους και θα αναδείξει την προσπάθεια της ομάδας».

Ο Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών της CrediaBank για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού, συμπληρώνοντας την ομάδα των inCrediables. Η τράπεζα, μέσα από τους inCrediables, βρίσκεται ήδη στο πλευρό του Εμμανουήλ Καραλή, της Άννας Ντουντουνάκη, του Νίκου Παπαγγελή και της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών. Η νέα συνεργασία διευρύνει την παρουσία της στον γυναικείο αθλητισμό, με κοινό σημείο αναφοράς τη στήριξη αθλητών και ομάδων που με τη δουλειά, το ήθος και τις επιδόσεις τους εμπνέουν τη νέα γενιά.