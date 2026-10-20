Μέρες γεμάτες μουσική, παιχνίδι, γεύσεις και χαμόγελα έζησαν μικροί και μεγάλοι στο Μασούτης Family Festival, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων Μασούτης.

Μασούτης Family Festival στη Θεσσαλονίκη

Το 3ο Μασούτης Family Festival πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, στον εξωτερικό χώρο των κεντρικών γραφείων της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στη Θέρμη.

Ο καιρός ήταν ιδανικός για μια υπαίθρια γιορτή και από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου γέμισε τον χώρο του φεστιβάλ. Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες, τα παιχνίδια και τους διαγωνισμούς και παντού ακούγονταν γέλια και χαρούμενες φωνές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε: Φουσκωτό θόλο, survivor games και παιχνίδια με slime από τα Ανεμοσκορπίσματα, μουσικά αγαλματάκια και άλλα παιχνίδια του ZOO Radio 90.8, και ξυλοπόδαρους από την ομάδα We, που πρόσθεσαν ακόμη περισσότερο χρώμα στη γιορτή.

Αγαπημένοι influencers και δημιουργοί περιεχομένου συμμετείχαν στο πρόγραμμα με ξεχωριστές δράσεις και συναντήθηκαν με το κοινό. O Κώστας SidiRo και o Απόστολος Κανέλλος παρουσίασαν show ενόργανης και καλλισθενικής, προπονήσεις και challenges με τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να απολαύσουν τα λαχταριστά burgers που ετοίμαζε μπροστά στο κοινό ο Chef Thomas, ενώ οι Gunzar, Αλεξία Κεφαλά και Panos Dent συναντήθηκαν και φωτογραφήθηκαν με τους επισκέπτες.

Τον ρυθμό της ημέρας έδωσε το ZOO Radio 90.8, με τους παραγωγούς του σταθμού στην παρουσίαση και τη μουσική επιμέλεια σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, με παιχνίδια, διαγωνισμούς και συνεχή αλληλεπίδραση με τον κόσμο.

Ξεχωριστό χρώμα στη γιορτή έδωσε το χορευτικό show του επετειακού τραγουδιού για τα 50 χρόνια Μασούτης, σε χορογραφία της Χρύσας Νούλη.

Η μεγάλη μουσική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η LIVE εμφάνιση του FY, που ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό, με μικρούς και μεγάλους να τραγουδούν και να χορεύουν μαζί του, δίνοντας ένα δυναμικό κλείσιμο στο 3ο Μασούτης Family Festival.

Σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 40 συνεργάτες της εταιρείας Μασούτης, να δοκιμάσουν διαφορετικές γεύσεις, να γνωρίσουν προϊόντα και να πάρουν δείγματα και δώρα, απολαμβάνοντας παράλληλα τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Συμμετείχαν οι συνεργάτες: Ζυμαρικά Melissa, ελαιόλαδο Terra Creta, μανιτάρια Μανιτού, αναψυκτικά Green, ρυζογκοφρετές & οσπριογκοφρέτες Protein Agrino, προϊόντα Arla Protein, κέικ με βούτυρο Lurpak, κρύα ροφήματα Starbucks, καφές illy Iperespresso, Lacta choco bakes, αναψυκτικά Pepsi, σαλάτες Condito, μπανάνες Chiquita, ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Σουρωτή, είδη γυναικείας φροντίδας Always, τσάι OMG Bubble Tea, μπέργκερ Guru Burger, προϊόντα κοτόπουλου Αμβροσιάδης, τομάτες και τοματίνια Wonderplant, dressings Hellmann’s, ακτινίδια και μπουκίτσες/ροφήματα καρύδας Menelaos Fresh, μήλα ZAGORIN, ροδάκινα Βελβεντού, επώνυμα δώρα Klinex, αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια χεριών Wet Hankies, έτοιμα γεύματα Paliria, φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, μη αλκοολούχο τζιν Gordon’s 0%, κουπόνι για αγορά προϊόντων & ξυλομπογιές από τη Χρυσή Ζύμη, προϊόντα Wilkinson, μπίρα χωρίς αλκοόλ Krombacher, παιδικά δημητριακά πρωινού LION® Protein, τσάι Lipton, φρέσκες σαλάτες, γεύματα και φρουτοσαλάτες Φρεσκούλης, πατατάκια φούρνου Lay’s, τσάι & αναψυκτικά ΧΙΧΟ, επώνυμα δώρα Becel ProActiv, τυράκια Président και παιδικά δημητριακά Nutri Valley.

Μασούτης Family Festival στην Αθήνα

Ο εορτασμός των 50 χρόνων της εταιρείας συνεχίστηκε με το 2ο Μασούτης Family Festival στην Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες Αττικής. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν μια γιορτινή ημέρα με μουσική, γευστικές δοκιμές και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο ΛΑΜΨΗ 92,3, με τους αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Μάκη Πουνέντη και Ντορέττα Παπαδημητρίου, που έδωσαν τον δικό τους ρυθμό στη γιορτή με μουσική, κέφι και ζωντανή επικοινωνία με τον κόσμο, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους.

Σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 18 συνεργάτες της εταιρείας Μασούτης, να δοκιμάσουν διαφορετικές γεύσεις, να γνωρίσουν προϊόντα και να πάρουν δείγματα και δώρα, απολαμβάνοντας παράλληλα τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Συμμετείχαν οι συνεργάτες: Αναψυκτικά Green, ρυζογκοφρετές & οσπριογκοφρέτες Protein Agrino, Lacta choco bakes, μπισκότα Mulino Bianco, μπανάνες Chiquita, είδη γυναικείας φροντίδας Always, προϊόντα κοτόπουλου Αμβροσιάδης, ακτινίδια και μπουκίτσες καρύδας/ ροφήματα Menelaos Fresh, επώνυμα δώρα Klinex, αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια χεριών Wet Hankies, φυσικό μεταλλικό νερό Θέρισο , τσάι & αναψυκτικά ΧΙΧΟ, κέικ ALFA, παγωτά Algida, είδη καθαρισμού Planet, καφές φίλτρου Dimello, καφές espresso Lavazza και ενεργειακά ποτά Red Bull.

Μασούτης Family Festival: Μια γιορτή που έγινε θεσμός!

Η θερμή ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου έχουν καθιερώσει το Μασούτης Family Festival ως μια αγαπημένη γιορτή για όλη την οικογένεια.

Το 2026, χρονιά-ορόσημο για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., που γιορτάζει 50 χρόνια πορείας, ο θεσμός απέκτησε ξεχωριστό επετειακό χαρακτήρα, με τη διοργάνωση του 3ου Μασούτης Family Festival στη Θεσσαλονίκη και του 2ου Μασούτης Family Festival στην Αθήνα. Δύο μεγάλες γιορτές που έφεραν κοντά οικογένειες, φίλους και συνεργάτες, με μουσική, διασκέδαση και όμορφες στιγμές.