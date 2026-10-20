Φοιτητές έστησαν σήμερα σκηνές έξω από το νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, στην περιοχή του Λάκκου στο Ηράκλειο, μετατρέποντας τον χώρο σε σημείο διαμαρτυρίας για το κόστος της φοιτητικής στέγης και των μετακινήσεων.

Με πανό στα χέρια και συνθήματα, έστειλαν το μήνυμα ότι το κόστος των σπουδών αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η κινητοποίηση δεν περιορίστηκε στον εξωτερικό χώρο. Φοιτητές μπήκαν και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, κρατώντας τα πανό τους και φωνάζοντας συνθήματα, μεταφέροντας τη διαμαρτυρία τους μέσα στον χώρο όπου συνεδριάζει το Συμβούλιο.

Την ίδια ώρα, οι σκηνές που έχουν στηθεί έξω από το κτίριο αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πρόβλημα της στέγασης. Πάνω τους έχουν τοποθετηθεί μηνύματα όπως «Φοιτητική στέγη 2026» και «Ενοικιασμένη γκαρσονιέρα, τιμή ενοικίου 500 ευρώ», αναδεικνύοντας το ύψος των ενοικίων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές, σύμφωνα με το neakriti.gr. Στο ίδιο πλαίσιο, η διαμαρτυρία στρέφεται και στη βραχυχρόνια μίσθωση, με το μήνυμα «Έφτασε ο Ιούνιος, έμεινα χωρίς σπίτι για να ενοικιαστεί σε τουρίστες» να περιγράφει την κατάσταση που βιώνουν ενοικιαστές, όταν με την έλευση του καλοκαιριού τα σπίτια τους διατίθενται μέσω Airbnb σε επισκέπτες.

Η εικόνα των σκηνών έξω από την Περιφέρεια λειτουργεί και ως ένα συμβολικό μήνυμα για την πραγματικότητα που βιώνουν όσοι αναζητούν κατοικία για να μπορέσουν να σπουδάσουν στο Ηράκλειο. Το κόστος ενός ενοικίου, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα της καθημερινότητας, αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τις οικογένειες και τους ίδιους τους νέους.

Στο ίδιο πλαίσιο, στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται και το κόστος των μετακινήσεων. Στα πανό των σπουδαστών των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) ξεχωρίζει το σύνθημα «Μειώστε τώρα το κόστος μετακίνησης των σπουδαστών», με το οποίο ζητούν μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Οι φοιτητές και οι σπουδαστές διεκδικούν λύσεις για τη στέγαση και τη μετακίνησή τους, αναδεικνύοντας μέσα από τη σημερινή τους κινητοποίηση το συνολικό κόστος που συνεπάγεται η φοίτηση και η διαμονή μακριά από τον τόπο κατοικίας.

Η χθεσινή παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η σημερινή κινητοποίηση είχε προηγηθεί από την παρέμβαση εκπροσώπων φοιτητικών συλλόγων στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Οι φοιτητές είχαν καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα στο Δημοτικό Συμβούλιο περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, ζητώντας να συζητηθούν τα ζητήματα της στέγασης και των μετακινήσεων, χωρίς μέχρι χθες να έχουν λάβει απάντηση για το εάν και πότε θα εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για την έκταση του αεροδρομίου, εκπρόσωποι των φοιτητών διέκοψαν τη διαδικασία και πήραν τον λόγο, ζητώντας δέσμευση ότι θα τους δοθεί χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση για να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παντελής Ρυακιωτάκης, δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε, στη συνέχεια, και άλλες παρεμβάσεις πολιτών που βρίσκονταν στην αίθουσα και ζήτησαν να τεθούν προς συζήτηση και τα δικά τους αιτήματα.