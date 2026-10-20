Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε χώρο αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων εταιρείας ταχυμεταφορών, στην περιοχή Αλυκές της Κέρκυρας.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.