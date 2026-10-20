Σε ένα κρεβάτι εκτός ψυγείου στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, παρέμεινε για τρεις ολόκληρες ημέρες η σορός του 57χρονου Ούγγρου που πνίγηκε σε παραλία της Γεωργιούπολης (Κουρνά) την Παρασκευή 16/10.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr η μυρωδιά της σορούς που ήταν σε σήψη είχε αρχίσει να γίνεται αντιληπτή σε χώρους του νοσοκομείου με αποτέλεσμα πολίτες να καταγγείλουν το συμβάν.

Ο διοικητής του ιδρύματος, Γιώργος Παπακωνσταντής, απαντώντας στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, εξήγησε πως ο άντρας ήταν εύσωμος και δεν υπήρχε κατάλληλος θάλαμος για να μπει εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης. «Υπάρχουν 6 ψυγεία, όμως ο συγκεκριμένος ήταν σωματώδης και δεν χωρούσε», είπε.

Το πρόβλημα της διαχείρισης των νεκροθαλάμων είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε όλο το νησί και ιδιαιτέρως στα Χανιά, όπως εξήγησε στο zarpanews.gr ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, καθώς τα περιστατικά θανάτων εκτός από τον μόνιμο πληθυσμό, αυξάνονται από θανάτους επισκεπτών αλλά και μεταναστών σε τραγικά συμβάντα ναυαγίων.

Ήδη έχει δρομολογηθεί και είναι σε εξέλιξη ένα ολικό λίφτινγκ στους νεκροθαλάμους (θα αυξηθούν από 9 σε 27), έχει αγοραστεί νέο νεκροτομικό τραπέζι και πρόκειται να αγοραστεί ακόμα ένα ηλεκτρονικό ανυψωτήριο.

«Οι νεκροί πρέπει να έχουν τον απόλυτο σεβασμό μας. Το θέμα της διαχείρισης των ψυγείων των νεκρών είναι τεράστιο θέμα στον τόπο μας. Έχουμε σε πολλές περιπτώσεις να διαχειριστούμε αλλοδαπούς που μια σορός μπορεί να παραμείνει μήνες καθώς η κοινωνική υπηρεσία πρέπει να έρθει σε επαφή με πρεσβείες, με συγγενείς που πρέπει είτε να δεχτούν είτε στις περισσότερες περιπτώσεις να αρνηθούν να αναλάβουν τα κόστη αυτά», τόνισε ο κ. Μπέας.

«Όσο για ευμεγέθεις αποβιώσαντες, έχουμε παραλάβει μέχρι και νεκρό 275 κιλά που μας έχει φέρει η Πυροσβεστική. Όμως είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένη διαχείριση», συμπλήρωσε, δίνοντας τα εύσημα στους δύο εργαζόμενους του νεκροτομείου.