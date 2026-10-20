Οι εορταστικές εκδηλώσεις των Επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912, ημέρας απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό και εορτής του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα πραγματοποιηθούν και φέτος με λαμπρότητα και επισημότητα.

Α) Για το Δήμο Θεσσαλονίκης:

Γενικό σημαιοστολισμό από τις 8:00 το πρωί της 25ης Οκτωβρίου ως και τη δύση του ήλιου την 28η Οκτωβρίου 2026.

Φωταγώγηση των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 25ης, 26ης, 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2026.

Γενικό σημαιοστολισμό από τις 8:00 το πρωί της 25ης Οκτωβρίου ως και τη δύση του ήλιου την 28η Οκτωβρίου 2026.

Φωταγώγηση των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 25ης, 26ης, 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2026.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

Ομιλίες και εκδηλώσεις στα σχολεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

11.30 π.μ. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ των Ιερών Εικόνων Παναγίας Χοζοβιωτίσσης και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Πολιούχου, μετά των χαριτοβρύτων αυτού Ιερών Λειψάνων διά των οδών: «Αγίου Δημητρίου», «Βενιζέλου», «Εγνατία», «Αγίας Σοφίας» και «Αγίου Δημητρίου», σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026

08.00 π.μ. Έπαρση της σημαίας στο Λευκό Πύργο – Είκοσι ένας (21) κανονιοβολισμοί από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ κατά την ανατολή του ήλιου.

11.00 π.μ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, της Πολιτειακής, Πολιτικής, Στρατιωτικής Ηγεσίας και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

7.00 μ.μ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αίθουσα Τελετών

Επίσημος Εορτασμός της ημέρας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, της 114ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης και του έπους του 1940, με προσφώνηση του Πρύτανη Α.Π.Θ. Καθηγητή κ. Κυριάκου Αναστασιάδη και εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Sir Roderick Beaton, Ομότιμο Καθηγητή της Έδρας Κοραή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας του King’s College London με θέμα: «Από τον Άγιο Δημήτριο στο ’Όχι” του Μεταξά».

Μουσικό Μέρος:

Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» Α.Π.Θ.

Χορωδιακό Εργαστήρι Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Συμφωνική Ορχήστρα Α.Π.Θ.

(Αναλυτικό Πρόγραμμα και ιδιαίτερες προσκλήσεις από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Α.Π.Θ).

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026

10.00 π.μ.

Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ παρουσία τoυ Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν. Στεφάνια θα καταθέσουν:

Το 30ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (ως εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Το 1ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης (ως εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

11.00 π.μ.

Παρέλαση των μαθητών στην οδό Ι. Τσιμισκή, με αφετηρία τη Διαγώνιο και τερματισμό την Ι. Δραγούμη. Η εξέδρα των επισήμων θα βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους.

Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης Α΄ΟΜΑΔΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ (Σημαιοφόροι ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ/ΛΥΚΕΙΩΝ). Τα τμήματα των Σημαιοφόρων θα συμμετάσχουν και στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 33ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης, 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης (ενταγμένο στο ΑΠΘ), Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Πανοράματος

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 2ο Πρότυπο Θεσ/νίκης, 5ο Θεσ/νίκης, 6ο Θεσ/νίκης, 7ο Θεσ/νίκης, 11ο Θεσ/νίκης, 15ο Θεσ/νίκης, Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών –Βαρήκοων Θεσ/νίκης

Φιλαρμονική ορχήστρα Παπαφείου «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» – Παπάφειο Ίδρυμα Β ΄ΟΜΑΔΑ (ΛΥΚΕΙΑ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ: 10ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 14ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 17ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 24ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 32ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Θεσ/νίκης

Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Λεμεσού

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ: 1ο Ανατόλια, Απόστολος Παύλος, Αριστοτέλειο Κολλέγιο, Αρσάκειο, Ελληνικό Κολλέγιο, Κολέγιο Δελασάλ

12.30 μ.μ.

Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στον ανδριάντα του Μ. Αλεξάνδρου (Ν. Παραλία), το 13ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Στον ανδριάντα του Θ. Κολοκοτρώνη (πάρκο ΧΑΝΘ), το 40ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Στον ανδριάντα του Ελ. Βενιζέλου (πλ. Δικαστηρίων), το Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στον ανδριάντα του Τσάμη Καρατάσου (έναντι Φιλοσοφικής Σχολής), το 34ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Στον ανδριάντα του Εμμανουήλ Παππά (στο πάρκο, στη συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου και Μ. Αλεξάνδρου, έναντι Μουσείου), το 11ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Στον ανδριάντα του Αριστοτέλη (πλατεία Αριστοτέλους), το 67ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Στο μνημείο Θρακών Ηρώων (Ν. Παραλία), το 9ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Στο μνημείο «Γυναίκα της Πίνδου» (Π. Μελά), το 43ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Στην προτομή του Γερμανού Καραβαγγέλη (Παναγία Χαλκέων), το 36ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

10.Στην προτομή του Γεωργίου Τσόντου (Παναγία Χαλκέων), το 55ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

10.Στην προτομή του Γεωργίου Τσόντου (Παναγία Χαλκέων), το 55ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 11.Στην προτομή του Καπετάν Γκόνου Γιώτα (τέρμα Αγίας Σοφίας), το 37ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

12.Στις προτομές Βενιζέλου, Δαγκλή και Κουντουριώτη (πρώην Δημαρχείο Τριανδρίας), το 2ο Δ.Σ. Τριανδρίας

Στην προτομή Ναυάρχου Βότση (δίπλα στον Λευκό Πύργο), το 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Στον ανδριάντα του Νικολάου Κασομούλη (στο πάρκο απέναντι από τη ΧΑΝΘ, γωνία Τσιμισκή με Αγγελάκη), το 4ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Στον ανδριάντα του Παύλου Μελά [στην πλατεία Παύλου Μελά (πρώην Τσιρογιάννη), απέναντι από τον Λευκό Πύργο], το 2ο Γυμνάσιο Τούμπας

Στον ανδριάντα του Ίωνα Δραγούμη (στο πάρκο ΧΑΝΘ, απέναντι από το Βασιλικό Θέατρο), το 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Στον ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης (πλατεία Αγίας Σοφίας), το 30ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων ( στην παραλιακή Λεωφόρο μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της οδού Καλλιδοπούλου), το 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Στο άγαλμα της Καλλιόπης Λύκα (Μάνας του Στρατιώτη), το οποίο βρίσκεται στο ομώνυμο στρατόπεδο «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΥΚΑ», στη συμβολή των οδών Δημάρχου Κωνσταντίνου Κοσμόπουλου και Βασιλέως Γεωργίου, το 1ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026

Εκτέλεση 21 (είκοσι ενός) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ κατά την ανατολή του ήλιου.

Ηρώο ΑΣΔΗΜ

10.15 π.μ.

Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο.

Κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Εκτέλεση 2 (δύο) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ κατά την κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

11.00 π.μ. Παρέλαση στρατιωτικών, μαθητικών και πολιτικών τμημάτων, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΑΣΔΗΜ.

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 11.00΄ στη λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, από την οδό Γεωργίου Παπανδρέου (πρώην Ανθέων) μέχρι το Λευκό Πύργο, θα λάβουν μέρος στρατιωτικά και πολιτικά τμήματα με την ακόλουθη σειρά:

Α΄ ΤΜΗΜΑ

Ομοσπονδία Αναπήρων & Θυμάτων Πολέμου Βορείου και Νοτίου Ελλάδος.

Σύνδεσμος Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου 1974 <<ΕΛΔΥΚ 1974>>

Παγκύπρια Ομοσπονδία Αναπήρων Πολέμου (Π.Ο.Α.Π)

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Τμήμα Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

(Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΑΣΔΗΜ)

Β΄ ΤΜΗΜΑ – ΜΑΘΗΤΕΣ

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο έχων το γενικό πρόσταγμα των πολιτικών τμημάτων κ. Νικόλαος Σπανός

Πανεθνική Οργάνωσις Μακεδονομάχων «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»

Τμήματα Σημαιοφόρων Μαθητών

Δύο Λύκεια ως εκπρόσωποι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μουσική Παπαφείου «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» – Παπάφειο Ίδρυμα

Γ΄ ΤΜΗΜΑ – ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Κατά βαθμό και κατά έτος ίδρυσης)

Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών

Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Ελλάδας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματίων (Π.Ο.Π.Σ.)

Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων (Π.Ο.Σ.Σ.)

Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε.)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυλίας – Βόρειας Θράκης (Π.Ο.Σ.Α.Ρ) Ομοσπονδία Σερραϊκών Συλλόγων Θεσσαλονίκης

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων «Παμμακεδονική Ένωση Ελλάδος» (Π.Ο.Π.Σ.Μ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων

Δ΄ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Κατά έτος ίδρυσης)

Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης «O Άγιος Σπυρίδων»

Παλλεσβιακή Ένωση Θεσσαλονίκης

Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης (Στολές Νοσοκόμων 1940)

Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης

Ένωση Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος

AHEPA HJ03 Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος»

Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος

Σύλλογος Αργιθεατών Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλία)

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λεμεσού

Ε΄ΤΜΗΜΑ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων -Περιφερειακή Εφορία Θεσσαλονίκης

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων (Π.Ο.Ε.Δ.)

Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Θεσσαλονίκης

Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Ε.Φ.Ε.Δ.)

Σύνδεσμος Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου (Σ.Ε.Β.Α.Κ.)

Σύλλογος Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων (Σ.Ι.Σ.Ο.)

5.30 μ.μ. Υποστολή σημαίας στο Λευκό Πύργο – Εκτέλεση 21 (είκοσι ενός) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ κατά τη δύση του ήλιου.

Β) Για τους λοιπούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

Το πρόγραμμα εορτασμού θα καταρτισθεί με μέριμνα των οικείων Δημάρχων και θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:

α. Γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την Επικράτεια από τις 8:00 το πρωί της 26ης Οκτωβρίου, ως τη δύση του ήλιου στις 28 Οκτωβρίου 2026.

β. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2026.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026

Ομιλίες και εκδηλώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους λοιπούς φορείς με μέριμνα των οικείων Αρχών.

Απόδοση τιμών από τους μαθητές, σπουδαστές, προσκόπους και οδηγούς στα μνημεία των Ηρώων.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026

α. Δοξολογία.

β. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, μετά το πέρας της Δοξολογίας.

γ. Παρέλαση πολιτικών, μαθητικών και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (όπου υπάρχουν).