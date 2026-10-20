Λαχτάρησαν χθες το μεσημέρι όσοι βρέθηκαν στην περιοχή του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, που έγιναν άθελά τους μάρτυρες ενός σοβαρού τροχαίου.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρτέμιδος εισέβαλε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός εξετράπη της πορείας του, παρέσυρε την περίφραξη του ναού και κατέληξε στο προαύλιο, προκαλώντας μόνο υλικές, ευτυχώς, ζημιές.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το vimaonline.gr αποτυπώνεται το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο δίπλα στο ιστορικό εκκλησάκι με ανοιχτούς τους αερόσακους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τροχαίο έγινε την ώρα που από το σημείο περνούσαν πολλοί πεζοί, καθώς εκείνη τη στιγμή σχολούσε και το παρακείμενο σχολείο.

Ο οδηγός του ΙΧ είναι καλά στην υγεία του, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.