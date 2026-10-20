Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί σήμερα, Τρίτης 20 Οκτωβρίου. Τα πιο σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται σημειωτόν στο ρεύμα προς Λαμία ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Επίσης, προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.