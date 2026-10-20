Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Νοέμβριος στη νοτιοανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα που δημοσίευσε το meteo, σύμφωνα με το 75% των διαθέσιμων σεναρίων, η μέση θερμοκρασία του Νοεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 28%, 27% και 20% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 19% και 6% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.90°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας του Νοεμβρίου με βάση τη μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις άνω των 0.75°C αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να φτάνουν τους +1.25°C στη νότια και τους +2.00°C στη βορειοανατολική Ευρώπη.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στη μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Αξιολόγηση πρόγνωσης για τη μέση θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου 2026

Όσον αφορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στη ΝΑ Ευρώπη ήταν +1.11°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2026 ήταν +1.03°C. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 35% και ήταν το πιθανότερο πεδίο τιμών στη μακροπρόθεσμη πρόγνωση.