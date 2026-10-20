Κλιμακώνονται από σήμερα, Τρίτη 20/10 οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας, με κορύφωση το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα στις 6 το απόγευμα με συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου έχουν προγραμματιστεί συναυλία και κατασκήνωση με σκηνές, κάτι που είχε γίνει και τις προηγούμενες ημέρες. Θα συνεχιστούν αύριο, Τετάρτη, με συλλαλητήρια σε τρεις πόλεις: στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη στις 11:30 στο άγαλμα Βενιζέλου και στην Πάτρα στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.

24ωρη πανελλαδική απεργία

Για αύριο, Τετάρτη έχει προκηρυχθεί και 24ωρη πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία, στην οποία συμμετέχουν και οι καθηγητές της ΟΛΜΕ. Επίσης, έχει προκηρυχθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, κάλυψη των κενών και ασφαλή σχολεία, ενώ ζητούν και την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και πολλά άλλα ιδρύματα.

Σε συναγερμό η Αστυνομία

Η Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση εν όψει των κινητοποιήσεων, με κορύφωση την Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο μέρος της δύναμης της ΕΛ.ΑΣ. θα είναι επί ποδός σε όλες τις πόλεις όπου θα γίνουν συγκεντρώσεις. Στο υπουργείο δεν περνούν απαρατήρητα όσα συμβαίνουν σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και Αλβανία.

Σχεδιάζονται προέλεγχοι αντίστοιχοι με εκείνους που γίνονται στις μεγάλες ετήσιες συγκεντρώσεις, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το πληροφοριακό δίκτυο της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων από χώρους που συχνά προκαλούν επεισόδια.

Βασικός στόχος της Αστυνομίας είναι να διασφαλιστεί το δικαίωμα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών να διαδηλώσουν και να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη. Προειδοποίησε, όμως ότι, αν κάποιοι επιδιώξουν να αμαυρώσουν τις συγκεντρώσεις με επεισόδια, θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις.