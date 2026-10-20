Οι ιδιαιτέρως καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα, Τρίτη 20/10. Το σκηνικό θα είναι ανοιξιάτικο αλλά τα επόμενα 24ωρα θα αλλάξει και η θερμοκρασία θα πέσει.

Όπως επεσήμανε τη Δευτέρα 19/10 ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη ο καιρός θα θυμίζει άνοιξη, παρά φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία και ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο, ενώ και οι θάλασσές μας θα είναι σε γενικές γραμμές καλοτάξιδες.

Κοντά στην Παρασκευή θα αρχίσει ο καιρός να χαλάει πρώτα στη δυτική Ελλάδα και μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της άλλης εβδομάδας ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος με μπόρες ακόμη και καταιγίδες, σε αρκετές περιοχές της επικράτειας.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη 20/10

Για σήμερα, Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα νότια της χώρας μέχρι το μεσημέρι. Ομίχλη θα σχηματιστεί τις πρωινές και βραδινές ώρες σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 21-23 βαθμούς, και θα κυμανθεί στα δυτικά και νότια της χώρας κοντά στους 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι νότιοι 2-3 μποφόρ, μεταβλητοί ασθενείς στο Αιγαίο ενώ στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-24 βαθμούς, μεταβλητοί ασθενείς οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 2-3 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγες νεφώσεις μέσα στην ημέρα, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα νότια της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-22 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι 2-3 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, που βαθμιαία στα δυτικά θα πυκνώσουν, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές από το απόγευμα στο Ιόνιο και πρόσκαιρα το βράδυ στη δυτική Ελλάδα, κυρίως σε δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 22 βαθμούς το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, και έως 23-25 στα δυτικά και νότια της χώρας. Και οι άνεμοι θα είναι νότιοι στο Ιόνιο 5-6 μποφόρ και βόρειοι στο Αιγαίο έως 4 μποφόρ.

Την Πέμπτη βροχές αναμένονται στα βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν προς τα υπόλοιπα βόρεια και κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και αρκετό ήλιο. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα φτάσει το μεσημέρι έως 23 στα βόρεια, και 24-26 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Από νότιες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι στα πελάγη μέχρι 4 και στο Ιόνιο 5 μποφόρ.