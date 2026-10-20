Περίπου 70 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ ακολούθησε η περισυλλογή τους από σκάφος της ίδιας δύναμης.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.