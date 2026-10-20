Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Οι άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα νότια, τα δυτικά και τα βόρεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 24, στη Θεσσαλία από 8 έως 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 23-24 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 22-24 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 21-23 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις, στο Αιγαίο από ανατολικές νοτιοανατολικές και στο Νότιο Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι μέχρι το πρωί θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και σταδιακά από νοτιοανατολικές 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.