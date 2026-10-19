Η έντονη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και η αυξανόμενη ζήτηση για μετακινήσεις επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των ταξί, κυρίως τις ώρες αιχμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Freenow by Lyft, η ζήτηση για διαδρομές μέσω της πλατφόρμας έχει αυξηθεί κατά περίπου 20% σε σύγκριση με πέρυσι, την ώρα που η κυκλοφοριακή συμφόρηση μπορεί να μειώσει τον αριθμό των επιβατών που εξυπηρετεί καθημερινά ένας οδηγός.

Πώς επηρεάζει η κίνηση τη διαθεσιμότητα των ταξί

Όταν ένα ταξί χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μια διαδρομή λόγω της κίνησης, αργεί αντίστοιχα να παραλάβει τον επόμενο επιβάτη. Ενδεικτικά, μια διαδρομή από το Καλλιμάρμαρο έως την Πανόρμου, που υπό κανονικές συνθήκες διαρκεί 10 λεπτά, μπορεί τις ώρες αιχμής να φτάσει ακόμη και τα 25 λεπτά, επηρεάζοντας τη συνολική διαθεσιμότητα ταξί στην πόλη.

Έτσι, μέσα στον ίδιο χρόνο, ένας οδηγός μπορεί να πραγματοποιήσει λιγότερες διαδρομές. Η εξυπηρέτηση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη όταν η υψηλή ζήτηση συμπίπτει με έντονες βροχοπτώσεις, ώρες αιχμής ή τη λήξη μεγάλων συναυλιών και αθλητικών διοργανώσεων.

Σχεδόν 9 στις 10 διαδρομές γίνονται χωρίς Priority

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Freenow by Lyft, η μεγάλη πλειονότητα των διαδρομών μέσω της πλατφόρμας συνεχίζει να πραγματοποιείται με την κλασική επιλογή ταξί. Συγκεκριμένα, το 89% των ολοκληρωμένων διαδρομών γίνεται με απλή κλήση ταξί, ενώ το 11% αφορά διαδρομές Priority.

Το Priority είναι μια προαιρετική επιλογή προμίσθωσης, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, λειτουργεί εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου και έχει στόχο να αυξήσει τις πιθανότητες εξυπηρέτησης σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Δεν προσθέτει διαθέσιμα ταξί στους δρόμους ούτε αντικαθιστά την κανονική διαδικασία κλήσης. Οι επιβάτες διατηρούν τη δυνατότητα να επιλέγουν την απλή κλήση ταξί μέσα από την εφαρμογή.

Το κυκλοφοριακό χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση

Η διαθεσιμότητα των ταξί συνδέεται άμεσα με τις συνολικές συνθήκες μετακίνησης στην Αθήνα. Για τη Freenow, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προϋποθέτει μικρότερη εξάρτηση των πολιτών από το Ι.Χ., ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, συχνότερα δρομολόγια και καλύτερη σύνδεση των διαφορετικών μέσων μεταφοράς.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει να αποτελούν τη βάση των καθημερινών μετακινήσεων, με τα ταξί να έχουν συμπληρωματικό ρόλο. Όσο περιορίζεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τόσο ταχύτερα μπορούν και τα ταξί να ολοκληρώνουν τις διαδρομές τους και να εξυπηρετούν περισσότερους επιβάτες.