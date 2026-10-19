Μια απρόσμενη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην παραλία Καλάμι στα Κύθηρα, όταν μέλη της ομάδας Outdoor Activities Greece εντόπισαν μια μικρή τραυματισμένη φώκια και ανέλαβαν να τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στην περιοχή.

Η παραλία Καλάμι δεν είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο, γεγονός που έκανε τη μεταφορά του ζώου ιδιαίτερα δύσκολη. Έτσι, ένα από τα μέλη της ομάδας, ο Βρεττός, ανέλαβε να κουβαλήσει τη φώκια, βάρους περίπου 15 κιλών, μέσα σε σακίδιο canyoning, ανεβαίνοντας τα βράχια.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ μετά την κινητοποίηση της ομάδας ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς για τη φροντίδα του ζώου.

Η φώκια μεταφέρθηκε στην Αθήνα για περίθαλψη

Όπως γνωστοποίησε η ομάδα Outdoor Activities Greece σε ανάρτησή της, η μικρή φώκια μεταφέρθηκε αρχικά σε κτηνιατρείο και στη συνέχεια στην Αθήνα, όπου βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα ειδικών.

Στην ίδια ανάρτηση, τα μέλη της ομάδας περιέγραψαν με χιούμορ την απρόσμενη εξέλιξη της εξόρμησής τους, γράφοντας: «Πήγαμε για canyoning και γυρίσαμε με μια φώκια στην πλάτη. Όχι, αλήθεια!».

Παράλληλα, ευχαρίστησαν την ομάδα Animal Aid Kythera για την πολύτιμη βοήθειά της στην προσπάθεια διάσωσης.

«Η προστασία της φύσης είναι μέρος της περιπέτειας»

Η ομάδα υπογράμμισε ότι η φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος και των ζώων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Για εμάς, το να προστατεύουμε τα μέρη και τα πλάσματα που συναντάμε δεν είναι κάτι έξτρα. Είναι μέρος της διαδικασίας».

«Τόσα χρόνια μέσα στη φύση, έχουμε μάθει πως το να την αγαπάς σημαίνει και να τη φροντίζεις», ανέφερε ακόμη, στέλνοντας ένα μήνυμα για τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής.