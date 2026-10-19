Πιο νωρίς από το συνηθισμένο ξεκίνησε φέτος η επιδημία της γρίπης, με καταγραφή θανάτου και τριών ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όπως ανέφερε η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 19/10 στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» του ΕΡΤnews Radio 105,8 η ειδικός τόνισε ότι απαιτείται επαγρύπνηση, δίνοντας έμφαση στον αντιγριπικό εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, οι ανοσοκατεσταλμένοι, καθώς και τα παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως πέντε ετών. Στις ομάδες προτεραιότητας εντάσσονται επίσης οι φροντιστές ευάλωτων ατόμων.

Ποιοι πρέπει να προηγηθούν στον εμβολιασμό

«Όλοι μπορούν να εμβολιαστούν. Όμως, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κύριο ρόλο και σημαντικό για τον εμβολιασμό τους είναι τα άτομα που θεωρούνται ευπαθείς ομάδες όπως τα άτομα 60 ετών και άνω, τα άτομα με προβλήματα υγείας τα οποία είναι από 5 έως 59 ετών, δηλαδή προβλήματα υγείας, μπορεί να είναι προβλήματα με το καρδιαγγειακό, προβλήματα από το αναπνευστικό, από τα νεφρά, από το συκώτι, ανοσοκαταστολή, ογκολογικοί ασθενείς κτλ όπως και όλοι οι φροντιστές τους, οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με τα άτομα αυτά που είναι σημαντικό να εμβολιαστούν, όπως επίσης και άτομα από 6 μηνών έως 5 χρονών. Όλα αυτά τα άτομα, κατά την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών πρέπει να προηγηθούν στον εμβολιασμό» επεσήμανε.

Ειδικότερα, η κα Ψαλτοπούλου υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης βασικών μέτρων προστασίας, όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή στενής επαφής με άτομα που εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα και η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Αναφερόμενη στον κορονοϊό, σημείωσε ότι, παρά τα σχετικά χαμηλά επίπεδα, καταγράφηκε αύξηση των νοσηλειών τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τους εβδομαδιαίους αριθμούς στην Ελλάδα να πλησιάζουν τους 100. Ιδιαίτερη προσοχή συνέστησε για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για την ανάγκη επαναληπτικού εμβολιασμού κατά της COVID-19.

«Πολύ σημαντικό είναι το να πλένουμε τα χέρια, το να μην έρθουμε σε επαφή κοντινή επαφή με ένα άτομο το οποίο βλέπουμε ότι ήδη έχει κάποια αναπνευστικά συμπτώματα που δεν ξέρουμε αν είναι γρίπη ή κάτι άλλο. Το να μην βρισκόμαστε σε χώρους εσωτερικούς με συνωστισμό ή αν επιθυμούμε καλύτερα να φορέσουμε τη μάσκα για λίγη ώρα έτσι ώστε να προστατευτούμε. Και αναφορικά με τον covid βεβαίως είναι σε χαμηλά επίπεδα. Όμως είδαμε κάποια άνοδο τις δύο τελευταίες εβδομάδες με νοσηλευόμενους στην Ελλάδα να προσεγγίζουν εβδομαδιαίως τους 100.

Επομένως και εκεί δεν μιλάμε για τον υγιή ενήλικα που δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, που είτε νόσησε παλιά, είτε εμβολιάστηκε δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, θα το περάσει πολύ ελαφρά. Όμως, για τα άτομα 80 με 90 ετών, για τα άτομα με προβλήματα υγείας, όλα αυτά πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους, διότι μπορεί να χρειάζεται να κάνουν ένα επαναληπτικό εμβόλιο για τον κορονοϊό» τόνισε.