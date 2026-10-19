Από ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες πλήττεται η ανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, οι οποίες ζήτησαν από τους κατοίκους της περιφέρειας της Βαλένθια να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Βίντεο, που ανήρτησε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) από την περιφέρεια της Βαλένθια, δείχνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασύρονας οχήματα σε πολλές περιοχές της Βαλένθια και της Αλικάντε.

Spain: The beach at Oliva, in La Safor, Valencia, is underwater this morning. Cars are submerged, homes are flooded and helicopters are rescuing people, with around 200 people trapped across the town.



Around 2,000 people were evacuated from campsites overnight. The mayor says… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 19, 2026

«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη, πρέπει να παραμείνετε στα σπίτια σας. Σημειώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες», δήλωσε σήμερα το πρωί ο Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα, υπεύθυνος έκτακτων καταστάσεων στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Σαγούντο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ πιο βόρεια, στην Καταλονία, μία γυναίκα, που είχε πέσει σε χείμαρρο, εντοπίστηκε νεκρή από την πυροσβεστική.

A woman died after being swept away while trying to cross a river in torrential rain in Spain's Catalonia region, bringing the flood-related death toll in the past couple of weeks to five https://t.co/tLQOeF2yXY pic.twitter.com/lO711VkyMj — Reuters (@Reuters) October 18, 2026

«Από τη χθεσινή νύχτα έως τώρα σε κάποιες περιοχές έχουν πέσει περισσότερα από 500 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο (σ.σ. 50 εκατοστά βροχής). Κατά συνέπεια, σας παρακαλούμε (…) ακολουθείτε τις συστάσεις μας διότι υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι» που περιμένουν να διασωθούν, προειδοποίησε ο Βαλντεράμα, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι υπηρεσίες διάσωσης και στρατιώτες της μονάδας αρμόδιας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων επιχειρούσαν τα ξημερώματα για την απομάκρυνση ανθρώπων από πλημμυρισμένα σπίτια.

DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight, triggering maximum weather alerts and forced road closures across Spain. The aggressive atmospheric weather front is rapidly converting major metropolitan streets into dangerous, fast-moving rivers, leaving multiple… pic.twitter.com/RL4j5Pai4G — Green Time (@greentime_media) October 19, 2026

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις δυσπρόσιτες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση», υπογράμμισε στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιφέρεια της Βαλένθια «πολύ δύσκολη».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται η ένταση των βροχοπτώσεων που σημειώνονται συνήθως το φθινόπωρο στην ανατολική Ισπανία, καθώς στη διάρκεια του καλοκαιριού η θάλασσα απορροφά τη θερμότητα με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εξάτμιση και να προκαλούνται ολοένα και πιο ισχυρές βροχές.

Σύμφωνα με την AEMET, ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, η οποία μόλις έζησε και το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της.