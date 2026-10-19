Αύξηση σε όλες τις επιμέρους συνιστώσες της παιδικής ευημερίας καταγράφει ο Δείκτης Γενικής Παιδικής Ευημερίας του ΚΕΠΕ για το σχολικό έτος 2025-2026, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 95,98%, έναντι 94,52% την προηγούμενη σχολική χρονιά, σύμφωνα με έρευνα σε 3.260 μαθητές σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου, η Οικονομική Παιδική Ευημερία ανήλθε σε 92,15%, από 90,84% το σχολικό έτος 2024-2025.

Παράλληλα, η Μη Οικονομική Παιδική Ευημερία διαμορφώθηκε στο 90,40%, έναντι 87,46% την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν βελτίωση και στις τρεις επιμέρους μετρήσεις, αποτυπώνοντας μια θετική διαχρονική εξέλιξη στην παιδική ευημερία, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ.

Ο Δείκτης Γενικής Παιδικής Ευημερίας και Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ αποσκοπεί στην αποτύπωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών μέσα από ένα ευρύτερο πλέγμα οικονομικών και μη οικονομικών παραμέτρων. Η προσέγγιση αυτή εξετάζει την παιδική ευημερία πέρα από τα στενά οικονομικά μεγέθη, λαμβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας μέσω εξειδικευμένων και πολυδιάστατων δεικτών, ώστε να καταγράφονται οι εξελίξεις στις συνθήκες ζωής των παιδιών.