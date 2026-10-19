Σε 24ωρη απεργία προχωρά η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, προγραμματίζοντας συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σάμο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι εκπαιδευτικοί βγαίνουν στους δρόμους για τις ελλείψεις στην Παιδεία, τα προβλήματα στα σχολεία, τη λειτουργία των τμημάτων με πάνω από 25 παιδιά και για την κατάσταση στη Σάμο, όπου τα μαθήματα συνεχίζουν και γίνονται σε κοντέινερ, έξι χρόνια μετά τον σεισμό.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν μαθητές και φοιτητές, με αίτημα την αναβάθμιση της Παιδείας και την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και το ΠΑΜΕ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στη Σάμο, απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην πλατεία Πυθαγόρα, στο Βαθύ, με τους διοργανωτές να καλούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε κοινή κινητοποίηση.

Το κάλεσμα στα Προπύλαια είναι για τις 12:00, ενώ στη Θεσσαλονίκη για τις 11:30.

Σύμφωνα με το κάλεσμα, σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία, ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ιδιαίτερα αναφέρονται οι ειδικότητες της μουσικής, της θεατρικής αγωγής και των εικαστικών, καθώς και οι ανάγκες των ολοήμερων σχολείων σε εκπαιδευτικούς, σχολικούς νοσηλευτές και ψυχολόγους.

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν, επίσης, την αντίθεσή τους στη λειτουργία τμημάτων με 25 και 26 μαθητές, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες αυτές δυσχεραίνουν την ουσιαστική διδασκαλία και την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Ένα ακόμη βασικό ζήτημα αφορά την κατάσταση των σχολικών κτιρίων και την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση και προβλήματα συντήρησης, ζητώντας ολοκληρωμένους προσεισμικούς ελέγχους και παρεμβάσεις για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Σάμο, όπου, σύμφωνα με το απεργιακό κείμενο, πέντε σχολεία εξακολουθούν να στεγάζονται σε κοντέινερ, έξι χρόνια μετά τον σεισμό.

Στην ατζέντα της κινητοποίησης περιλαμβάνονται οι χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών, η αύξηση του κόστους διαβίωσης και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Η ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας:

«Όλες και όλοι στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 21 Οκτωβρίου 2026 Απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 12:00 στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου και αντίστοιχα σε όλη την Ελλάδα!

Η κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση έχει φτάσει πια, παρότι είναι ακόμα αρχή του σχολικού έτους, σε οριακό σημείο. Οι εκπαιδευτικοί απεργούμε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, για ουσιαστική στήριξη του εκπαιδευτικού μας έργου, ώστε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια, για σχολεία ασφαλή, για την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των παιδιών μας, για δημόσια και δωρεάν παιδεία απέναντι στην εμπορευματοποίηση και στην κατηγοριοποίηση σχολείων – μαθητών – εκπαιδευτικών με μέσο, τόσο την αξιολόγηση που επιχειρεί η κυβέρνηση της ΝΔ όσο και την εκχώρηση τμημάτων της στον ιδιωτικό τομέα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, το ΔΣ της ΔΟΕ καλεί τον κλάδο σε 24ωρη απεργία στις 21 του Οκτώβρη! Η κατάσταση που βιώνουμε 1 μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων είναι αφόρητη. Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ, παρόλη την επικοινωνιακή τους διαχείριση, αδυνατούν να κρύψουν τα τεράστια πλέον προβλήματα στην εκπαίδευση.

Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, των “κοστολογημένων προγραμμάτων”, των «δημοσιονομικών περιορισμών», των «αντοχών της οικονομίας» έχει διαμορφώσει μια καθημερινότητα με μισθούς, που δε φτάνουν ούτε για τα βασικά αγαθά, με χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς ακόμα και σήμερα, με οικονομική ασφυξία στις σχολικές μονάδες, με ανεπαρκείς σχολικές υποδομές.

Την ίδια στιγμή, καθημερινά γύρω μας γίνεται πραγματικό πάρτι κονδυλίων με δισεκατομμύρια τα οποία κατευθύνονται όχι στις ανάγκες της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών παροχών, αλλά είτε στους “λίγους” είτε σε ημέτερους διαπλεκόμενους.

Η πλήρης αδιαφορία της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘΑ να λύσει τα οξυμμένα καθημερινά προβλήματα της εκπαίδευσης, η αυξανόμενη εντατικοποίηση και εργασιακή εξουθένωση, απόρροια των όρων με τους οποίους ζούμε και εργαζόμαστε, έχει οδηγήσει στην απαξίωση το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Είναι απαράδεκτο, τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί καθημερινά προσπαθούμε να μορφώσουμε τα παιδιά του λαού με πενιχρά μέσα, να λύσουμε, ακόμα και πέρα από τις δυνάμεις μας, ζητήματα που θα έπρεπε να λύνει το ΥΠΑΙΘΑ, να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας και να συμβάλλουμε όχι μόνο στο γνωστικό αλλά και στο ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι (που το σχολείο αποτελεί μια μόνο πλευρά), να μην υπάρχει καμία προστασία της παιδαγωγικής μας υπόστασης, να καλλιεργείται με έντεχνο και μεθοδευμένο τρόπο, χάριν του κοινωνικού αυτοματισμού, η όχι ενίσχυση αλλά στοχοποίηση του εκπαιδευτικού. Αυτή η κατάσταση οδηγεί πλέον και σε περιστατικά ανοιχτών επιθέσεων τόσο φραστικών ακόμα και δημόσια, όσο και σε περιστατικά βιαιοπραγίας. Φτάνει πια. Ως εδώ. Τώρα θα ακουστούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών.

Στις 21 Οκτωβρίου απεργούμε για αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης των εκπαιδευτικών ενάντια στους μισθούς εξαθλίωσης και στην ακρίβεια. Απαιτούμε να ζούμε αξιοπρεπώς από τον μισθό μας! Τη στιγμή που η ακρίβεια συνεχώς καλπάζει, οι μισθοί μας έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική τους δύναμη! Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί καλούνται να ζήσουν με μισθούς που δεν ξεπερνούν τα 1.000€. Χρειάζεται πραγματικά μεγάλο θράσος, η κυβέρνηση να ανακοινώνει πλεονάσματα, την “πρόωρη αποπληρωμή χρέους”, που προέρχονται από τη μεγάλη ακρίβεια, την άδικη φορολογία του λαού, τους τσακισμένους μισθούς, τις τραγικές ελλείψεις σε όλους τους κοινωνικούς τομείς και την ίδια στιγμή να ψεύδονται πως δεν υπάρχουν χρήματα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας.

Μας προκαλεί οργή και αγανάκτηση η απόφαση του ΣτΕ, πως ο 13ος και 14ος μισθός δεν χρειάζεται να επανέλθουν μιας και “οι δημόσιοι υπάλληλοι διαβιούν αξιοπρεπώς”.

Αγωνιζόμαστε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Άμεσα να επιστραφεί ο 13ος -14ος μισθός και το μισθολογικό κλιμάκιο του 2016-17. Να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλο τον κλάδο, που θα κατοχυρώνει κρίσιμα εργασιακά δικαιώματα. Να εξισωθούν τα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Άμεσα να κατοχυρωθεί 9μηνη άδεια ανατροφής για τις/τους αναπληρώτριες/τές. Να εξισωθεί το ωράριο των Νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ολιγοθέσια με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και συνολικά να εξισωθεί το ωράριο της Πρωτοβάθμιας με αυτό της Δευτεροβάθμιας. Να προστατευθούν οι εκπαιδευτικοί κατά την άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου. Κατάργηση του ν.4823/’21 της αξιολόγησης. Κατάργηση των προβλέψεων του ν. 5225/2025 του νέου Πειθαρχικού Δικαίου. Άμεση παύση των διώξεων/πειθαρχικών ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών που αγωνίζονται με βάση τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.

Στις 21 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων στην εκπαίδευση, με τους οποίους οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί προσπαθούν να μορφώσουν τους/τις μαθητές/τριες. Το ΥΠΑΙΘΑ επιχειρεί να “κουκουλώσει” τα χιλιάδες κενά με συμπτύξεις τμημάτων, αναθέσεις μαθημάτων ανεξάρτητα από την ειδικότητα του/της κάθε εκπαιδευτικού, υποχρεωτικές υπερωρίες, ως και υποχρεωτικές μετακινήσεις παιδιών!

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κανονικότητα το “στοίβαγμα” 25 και πλέον μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα, τα δεκάδες χιλιάδες κενά να κοστίζουν εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες για τα παιδιά μας, τα κτήρια να είναι ασυντήρητα και χωρίς αντισεισμικούς ελέγχους, μετρώντας καθημερινά περιστατικά που βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τελευταίο παράδειγμα, η διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας , όπου από την άμεση παρέμβαση των εκπαιδευτικών και των σωματείων μας αποφεύχθηκαν τα χειρότερα!

Ζητούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων με ευθύνη του κράτους. Να χρηματοδοτηθούν τα σχολεία από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος των πραγματικών αναγκών τους. Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά με τους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ να πάρει πίσω όλες τις αντιπαιδαγωγικές συμπτύξεις τμημάτων. Αίτημα του κλάδου είναι 15 μαθητές/τριες ανά τμήμα για το νηπιαγωγείο και 20 μαθητές/τριες για το δημοτικό σχολείο.

Στις 21 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ενάντια στην προσπάθεια εκφοβισμού μέσα από το νέο πειθαρχικό. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ο εκπαιδευτικός να μην έχει “φωνή”, να σκύβει και να μην αγωνίζεται θα πέσει στο κενό! Όπως στο κενό έπεσε η προσπάθεια να τρομοκρατηθεί ένας ολόκληρος κλάδος με την επιχειρούμενη αντιεπιστημονική και αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Απόδειξη είναι οι δεκάδες απαλλακτικές αποφάσεις που αρχίζουν και δημοσιεύονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, απέναντι στην οξυμένη επίθεση της κυβέρνησης της Ν.Δ. και του ΥΠΑΙΘΑ επιβάλλεται να προτάξουμε τις διεκδικήσεις μας για την ικανοποίηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, για το έργο και την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. Με αποφασιστικότητα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, με ενότητα και μαχητικότητα, μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για να έχουμε κατακτήσεις και νίκες, ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.

Πέρα από τα μέτρα που κάθε Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. μπορεί να πάρει για την καλύτερη οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας, στο πλαίσιο των κεντρικών δράσεων της Δ.Ο.Ε. για την καλύτερη προετοιμασία της, θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές συσκέψεις την επόμενη περίοδο, με παρουσία των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και των αιρετών του κλάδου».