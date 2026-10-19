Ο Τζον Πουλακίδας βρίσκεται σε αναζήτηση νέας μπασκετικής στέγης μετά την αποχώρησή του από τους Ντάλας Μάβερικς, με το ενδεχόμενο μετακίνησης στην Ευρώπη να αποκτά ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωσή του, ενώ σημαντική παράμετρος παραμένει η διαδικασία έκδοσης του ελληνικού διαβατηρίου του.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην καριέρα του Τζον Πουλακίδα, καθώς οι Ντάλας Μάβερικς αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν λίγο πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου του NBA για τη σεζόν 2026/27. Ο 23χρονος γκαρντ βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια σημαντική απόφαση για το μέλλον του, έχοντας ως προτεραιότητα να αξιολογήσει τις ευκαιρίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η παραμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να αποτελεί πιθανό σενάριο, εφόσον προκύψει μια νέα ευκαιρία στο NBA. Ωστόσο, αν δεν βρεθεί η κατάλληλη προοπτική, η μετακίνησή του σε ευρωπαϊκό σύλλογο θα μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη επιλογή του.

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωσή του

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Ολυμπιακός διατηρεί το ενδιαφέρον του για τον ομογενή γκαρντ και παραμένει ενήμερος για τις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του. Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίζονται διατεθειμένοι να εξετάσουν την προοπτική συνεργασίας μαζί του, εφόσον ο Πουλακίδας αποφασίσει να αφήσει την Αμερική και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Προς το παρόν, πάντως, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι προθέσεις του ίδιου του αθλητή και το κατά πόσο θα εξαντλήσει τις πιθανότητες να εξασφαλίσει μια ακόμη ευκαιρία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Η εκκρεμότητα με το ελληνικό διαβατήριο

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος στην υπόθεση του Πουλακίδα αφορά την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου. Η διαδικασία έκδοσής του βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ολοκληρωθεί.

Ο 23χρονος είχε τοποθετηθεί δημόσια για το συγκεκριμένο ζήτημα, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και πως αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, ειδικά στην περίπτωση που αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, καθώς το ελληνικό διαβατήριο θα μπορούσε να επηρεάσει τα δεδομένα μιας ενδεχόμενης μεταγραφής του.

Οι αριθμοί του στο NBA και η εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους Μπουλς

Ο Πουλακίδας άφησε θετικές εντυπώσεις με την αποτελεσματικότητά του από την περιφέρεια κατά την παρουσία του στους Μάβερικς.

Στα παιχνίδια της preseason κατέγραψε κατά μέσο όρο 7 πόντους και 1,3 ριμπάουντ σε 14 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με το αξιόλογο 45,5% πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων.

Αντίστοιχα, στην πρώτη του χρονιά στο NBA πήρε μέρος σε 13 αναμετρήσεις, έχοντας 8,8 πόντους και 2,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, με μέσο χρόνο συμμετοχής 19,5 λεπτά. Παράλληλα, διατήρησε υψηλά ποσοστά στα τρίποντα, φτάνοντας το 40,3%.

Η εμφάνιση που ξεχώρισε περισσότερο ήταν εκείνη απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, στη νίκη του Ντάλας με 149-128. Ο νεαρός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 28 πόντους, έχοντας 8/16 τρίποντα, 1/2 δίποντα και 2/3 βολές. Πρόσθεσε επίσης δύο ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στο περιφερειακό σουτ.

Ανοιχτό το επόμενο βήμα στην καριέρα του

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει περισσότερο το τοπίο γύρω από το μέλλον του Τζον Πουλακίδα. Η πιθανότητα να παραμείνει στο NBA δεν έχει αποκλειστεί, ωστόσο η ευρωπαϊκή προοπτική βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις επιλογές που μπορεί να εξετάσει.

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε στάση αναμονής, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και περιμένοντας να διαπιστώσει αν ο 23χρονος γκαρντ θα αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του στην Ευρώπη.