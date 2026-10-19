Παρότι βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, τα Χανιά εξακολουθούν να έχουν έντονη τουριστική κίνηση, με πλήθος επισκεπτών να κυκλοφορεί στους δρόμους και τα σοκάκια της παλιάς πόλης. Η εικόνα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι, καθώς οι τουρίστες συνεχίζουν τις βόλτες τους και απολαμβάνουν την πόλη.

Μπορεί η καλοκαιρινή περίοδος να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ωστόσο οι επισκέπτες παραμένουν στα Χανιά, κρατώντας την πόλη ζωντανή και τον Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, η παρατεταμένη τουριστική κίνηση γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τους κατοίκους, με το χιούμορ να έχει την τιμητική του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θα μείνουν και για τις ελιές», αναφέρει χαριτολογώντας ένας κάτοικος.