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Παρότι βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, τα Χανιά εξακολουθούν να έχουν έντονη τουριστική κίνηση, με πλήθος επισκεπτών να κυκλοφορεί στους δρόμους και τα σοκάκια της παλιάς πόλης. Η εικόνα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι, καθώς οι τουρίστες συνεχίζουν τις βόλτες τους και απολαμβάνουν την πόλη.

Μπορεί η καλοκαιρινή περίοδος να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ωστόσο οι επισκέπτες παραμένουν στα Χανιά, κρατώντας την πόλη ζωντανή και τον Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, η παρατεταμένη τουριστική κίνηση γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τους κατοίκους, με το χιούμορ να έχει την τιμητική του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θα μείνουν και για τις ελιές», αναφέρει χαριτολογώντας ένας κάτοικος.

@nikhar33

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